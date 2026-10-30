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Ab 1. NovemberHitdorfer Rheinfähre muss Betrieb wieder einstellen

Erst vor wenigen Tagen war das Schiff wieder nach zwei Monaten gefahren.

Ein Bild aus besseren Zeiten: Ab Sonntag, 1. November, muss die Fähre ihren Betrieb wieder einstellen, weil der Rhein zu wenig Wasser führt.

Ein Bild aus besseren Zeiten: Ab Sonntag, 1. November, muss die Fähre ihren Betrieb wieder einstellen, weil der Rhein zu wenig Wasser führt.

Copyright: Niklas Pinner

Drei Tage ist es her, dass die Stadtverwaltung mitteilen konnte, dass nach zwei Monaten mit zu niedrigem Rhein-Pegel die Fähre St. Michael wieder zwischen Leverkusen-Hitdorf und Köln-Langel fährt. Das ist aber wieder vorbei: Ab Sonntag, 1. November, muss die Fähre ihren Betrieb wieder einstellen, weil der Fluss zu wenig Wasser führt. Wann die St. Michael wieder fährt, ist noch unklar. (nip)