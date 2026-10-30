Drei Tage ist es her, dass die Stadtverwaltung mitteilen konnte, dass nach zwei Monaten mit zu niedrigem Rhein-Pegel die Fähre St. Michael wieder zwischen Leverkusen-Hitdorf und Köln-Langel fährt. Das ist aber wieder vorbei: Ab Sonntag, 1. November, muss die Fähre ihren Betrieb wieder einstellen, weil der Fluss zu wenig Wasser führt. Wann die St. Michael wieder fährt, ist noch unklar. (nip)
Ab 1. NovemberHitdorfer Rheinfähre muss Betrieb wieder einstellen
Erst vor wenigen Tagen war das Schiff wieder nach zwei Monaten gefahren.