Drei Tage ist es her, dass die Stadtverwaltung mitteilen konnte, dass nach zwei Monaten mit zu niedrigem Rhein-Pegel die Fähre St. Michael wieder zwischen Leverkusen-Hitdorf und Köln-Langel fährt. Das ist aber wieder vorbei: Ab Sonntag, 1. November, muss die Fähre ihren Betrieb wieder einstellen, weil der Fluss zu wenig Wasser führt. Wann die St. Michael wieder fährt, ist noch unklar. (nip)