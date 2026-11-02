Sechs Monate lang war das Team der Sparkassenfiliale in Küppersteg auf andere Standorte verteilt, weil an der Windthorststraße modernisiert wurde. Diese Zeit ist seit Montag vorüber: Die Filiale öffnete mit einer kleinen Feier wieder ihre Türen für die Kundschaft.

Die zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – darunter ein Azubi – empfangen die Kundinnen und Kunden jetzt in einem LED-beleuchteten Großraum, in dem als Blickfang eine Pflanzenwand steht. Die Pflanzwand steht symbolisch für einen wichtigen Aspekt bei den Renovierungsarbeiten in Küppersteg: Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit. Auf dem Dach der Filiale ist eine Fotovoltaikanlage installiert, die Möbel im Kundenraum haben Nachhaltigkeitssiegel und wer mit dem Elektroauto zum Termin in die Filiale kommt, kann sein Fahrzeug an einer von zwei Ladesäulen aufladen.

Sparkassen-Vorstandschef Markus Grawe, der zur Eröffnung nach Küppersteg gekommen war, bekannte sich im Gespräch zum Filialnetz des stadteigenen Bankhauses. „Wir glauben weiter daran, dass Finanzprodukte erklärungsbedürftig sind.“ Nicht nur ältere Menschen kämen in die Filialen. „Auch jüngere Kundinnen wollen etwa beim Thema Geldanlage oder für Baudarlehen mit einem persönlichen Berater sprechen“, so Grawe.

Sieben Filialen mit Personal

Die Sparkasse Leverkusen verfügt, nachdem sie 2022 aus vier von zehn Filialen ihre Bankkaufleute abgezogen hatte und 2025 mit der „YouFin“ in Opladen eine Filiale speziell für jüngeres Publikum eröffnete, noch über sieben Filialen mit Personal. „Da planen wir in den nächsten Jahren keine Veränderung“, sagte Grawe.

In Küppersteg verbinde man in der Beratung das Digitale und das Persönliche, sagte Grawe in einer kurzen Eröffnungsansprache. Während die Filiale geschlossen war, konnten Kunden per Videotelefonat im Vorraum des Gebäudes mit einem Berater in der Wiesdorfer Zentrale sprechen. Der Videoservice kam so gut an, dass er auch nach der Wiedereröffnung der Filiale beibehalten wird. „Ein Erfolgsmodell“, nannte Filialleiter Torsten Schäfer das Angebot, das zudem auch außerhalb der Öffnungszeiten an der Windthorststraße montags bis samstags von 9 bis 18 Uhr zur Verfügung steht.

Filialleiter Torsten Schäfer und Sparkassen-Chef Markus Grawe (v.r.) eröffnen die Filiale in Küppersteg. Copyright: Peter Seidel

Ein weiterer Aspekt bei der Modernisierung der Filiale war die Sicherheit. Die Bankautomaten, die vorher an der Außenwand der Filiale zugänglich waren, sind jetzt auch aus Sicherheitsgründen im Vorraum. „Wir sind sicherheitstechnisch auf neuestem Stand“, sagte Grawe. Das betreffe auch die Schließfächer der Kunden im Keller der Filiale. Insgesamt investierte die Sparkasse 1,7 Millionen Euro am Standort Küppersteg. Der Zeit- und der Kostenrahmen für die Arbeiten seien eingehalten worden.

Filialleiter Schäfer setzte bei der Gestaltung der vier Kundenberatungsräume in der Filiale auch eine persönliche Note. Schäfer war früher jahrelang als Basketballer bei den Bayer Giants aktiv. Die Wände der Beratungskuben zieren deshalb großformatige Fotos mit Motiven von Bayer 04 oder Sportlerinnen und Sportlern des TSV und der Bayer Giants.