Wegen des IT-Sicherheitsvorfalls, der derzeit viele Onlinedienste in ganz Deutschland betrifft, ist das Kommunalportal der Stadt Leverkusen derzeit nicht erreichbar. Nicht abgeschaltet ist die Internetseite der Stadt, dort können Bürgerinnen und Bürger weiterhin Termine online buchen.

Die IT-Systeme der Stadt betreut die Informationsverarbeitung Leverkusen (IVL). Nach derzeitigem Kenntnisstand seien die Systeme „nur in begrenztem Umfang betroffen“. Die betroffenen Systeme hätten am Mittwochabend, so weit technisch möglich, die verfügbaren Sicherheitsupdates erhalten. Aber nicht alle hätten sofort aktualisiert werden können. Die habe die IVL vorsorglich vom Netz getrennt.

Deshalb seien verschiedene Seiten der Stadt zwischenzeitlich nicht erreichbar. Die meisten seien aber wieder online. Das Kommunalportal läuft über einen anderen Anbieter und ist deshalb noch nicht wieder erreichbar. Das gilt in Teilen dann auch für die Online-Terminvergabe der Stadt, die über die Software Tevis läuft. „Die zuständigen Stellen arbeiten daran, die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen schnellstmöglich umzusetzen und die betroffenen Dienste wieder bereitzustellen“, schreibt die Stadt.

Sobald die noch fehlenden Dienste wieder verfügbar sind, informiert die Stadt. (nip)