Ab Mittwoch, 16. September, kontrolliert die Stadt wieder verstärkt gegen Falschparker auf Geh- und Radwegen. Die Schwerpunktaktion findet statt im Rahmen der europäischen Mobilitätswoche und läuft bis einschließlich Dienstag, 22. September. Beteiligt sind die Verkehrsüberwachung und der Kommunale Ordnungsdienst.

„Wer auf Geh- und Radwegen parkt, nimmt anderen nicht nur Platz, sondern unter Umständen auch die Sicherheit. Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende müssen darauf vertrauen können, dass die für sie vorgesehenen Verkehrsflächen frei und sicher nutzbar sind. Mit unserer Schwerpunktaktion setzen wir deshalb ein klares Zeichen: Geh- und Radwege müssen frei bleiben und Verstöße werden konsequent verfolgt“, betont Steffen Franzkowski, Leiter des Fachbereichs Ordnung und Straßenverkehr.

Schon bei routinemäßigen Kontrollen sind reichlich Falschparker aufgefallen: Im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. August 2026 wurden durch die Zentrale Bußgeldstelle 5657 Fälle von verbotswidrigem Halten oder Parken auf Geh- oder Radwegen geahndet. In 26 dieser Fälle wurde wegen besonderer Behinderungs- und Gefährdungslage das jeweilige Fahrzeug abgeschleppt.

Auch für den ADFC Leverkusen sind zugeparkte Radwege immer wieder ein Thema: „Im Zuge von Bürgergesprächen mit dem ADFC wurden vielfach Falschparker auf Geh- und Radwegen bemängelt und fehlende Kontrollen kritisiert. Dementsprechend wird die Schwerpunktaktion seitens des ADFC ausdrücklich begrüßt“, betont Kurt Krefft vom ADFC Leverkusen.

Bundesweit einheitlich kostet unberechtigtes Parken auf Geh- oder Radwegen in der Regel ein Verwarngeld in Höhe von 55 Euro. Bei besonderer Behinderung oder einer Parkdauer von mehr als einer Stunde erhöht sich der Bußgeldregelsatz und es wird zusätzlich ein Punkt in Flensburg verhängt.

Für Hinweise und Fragen ist die Verkehrsüberwachung während der Öffnungszeiten telefonisch unter 0214/406-36371 oder -36373 sowie per E-Mail an 363-03-verkehrsueberwachung@stadt.leverkusen.de erreichbar. Außerhalb der Öffnungszeiten ist die Leitstelle des Kommunalen Ordnungsdienstes zuständig und unter 0214/406-36555 sowie per E-Mail an leitstelle-kod@stadt.leverkusen.de erreichbar.