„LEVlive“Stadt Leverkusen sperrt Straßen für Fest in Wiesdorf

Weil die Stadt angesichts des Wiesdorfer Stadtteilfestes „LEVlive“ am kommenden Wochenende, 4. bis 6. September, mit viel Verkehr rechnet, sperrt die Verwaltung „zum Schutz der Anwohnenden“ einige Straßen: Am Freitagnachmittag, 4. September, wird die Dhünnstraße ab Hausnummer 2 (SPD-Haus) gesperrt, ebenso die Linksabbiegemöglichkeit auf den Apcoa-Parkplatz auf der Wöhlerstraße in Richtung Carl-Leverkus-Straße.

Einen Hinweis darauf gibt es auf der Wöhlerstraße vor der Einmündung in die Dhünnstraße. Die soll von der Einmündung in die Wöhlerstraße bis zum Wendehammer (China-Restaurant) und bis zum SPD-Haus (Hausnummer 2) befahrbar bleiben. Die Sperrungen gelten bis Montagvormittag, 7. September.

Von Freitag, 4. September, 13 Uhr, bis Sonntag, 6. September, 18 Uhr, sperrt die Stadt zudem die Zufahrt zum Kinopolis und zum Parkhaus der Rathaus-Galerie. Zu erreichen ist das Parkhaus, wie es bei Veranstaltungen in der Fußgängerzone üblich sei, über den Kreisel Wöhlerstraße/Carl-Leverkus-Straße. Die Stadt bittet Autofahrerinnen und Autofahrer allerdings, möglichst umliegende Parkhäuser zu nutzen.

Wegen des Heimspiels von Bayer 04 Leverkusen am Samstag, 5. September, können Besucherinnen und Besucher nicht unter der Stelze an der Marienburger Straße parken. Am Sonntag können sie die gebührenfreien Stellplätze wieder nutzen. (nip)