In weniger als einem Jahr soll im Forum Leverkusen ein Nachwuchstalent vor bis zu 1000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf der Bühne stehen. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg. Mit dem neuen Wettbewerb „Raketenstart – Die Chance deines Lebens“ suchen Mecky Events, Leverkusen Kultur und Warner Bros. ITVP Deutschland Newcomer aus den Bereichen Stand-up, Sketch und Musik-Comedy. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Der Wettbewerb richtet sich an alle, die bisher keine Bühnenerfahrung gesammelt haben. Eine fertige Show oder ein professioneller Hintergrund sind nicht erforderlich. „Es gibt super viele Menschen, die Kultur und Kunst machen wollen. Man braucht keine Show- oder Bühnenerfahrung“, erklärt Fabian Stiens von Mecky Events.

Aus den eingehenden Bewerbungen werden zunächst fünf Kandidatinnen und Kandidaten ausgewählt. Sie treten am 19. Februar 2027 beim Vorentscheid im K1 (Kolonie 1) in Leverkusen vor Publikum und einer Jury gegeneinander an. Die Jury entscheidet, wer gewinnt.

Bis zum 31. Januar können sich Comedytalente aus ganz Deutschland bewerben. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Der große Auftritt

Die Gewinnerin oder der Gewinner arbeitet dann gemeinsam mit einem Profiteam acht Monate lang an einem Bühnenprogramm. Comedy-Autoren, Regisseure und Social-Media-Experten unterstützen dabei. Außerdem sollen Kontakte zu Veranstaltern vermittelt und weitere Auftrittsmöglichkeiten geschaffen werden. Einen klassischen Geldpreis gibt es nicht. Stattdessen wird das Gewinner-Talent an den Ticketeinnahmen der eigenen Show beteiligt. Zusätzlich wird die Show gefilmt und über YouTube zu sehen sein.

Am 16. Oktober 2027 findet der Auftritt im Großen Saal des Forums Leverkusen statt. Dort muss die Gewinnerin oder der Gewinner bis zu 1000 Zuschauer von sich überzeugen. „Von null auf hundert, deswegen Raketenstart“, erklärt Fabian Stiens den Namen des Wettbewerbs. Gleichzeitig gehöre auch die Gefahr des Scheiterns dazu. Schließlich sei es ein großer Schritt, sich erstmals vor Publikum auf eine Bühne zu stellen.

Alle Informationen zur Bewerbung

Wer kann mitmachen?: Nachwuchstalente aus den Bereichen Stand-up, Sketch und Musik-Comedy. Eine eigene Show oder Bühnenerfahrung sind nicht erforderlich.

Wie kann man sich bewerben?: Online über das Castingportal von Warner Bros. ITVP Deutschland: www.wbitvpgermany.com/castings

Was sind die wichtigen Termine? 27. November 2026: Beginn der Bewerbungsphase

31. Januar 2027: Bewerbungsschluss

19. Februar 2027, 20 Uhr: Vorentscheid im K1 (Kolonie 1), Hauptstraße 135, 51373 Leverkusen

Februar bis Oktober 2027: Förderphase für das Gewinner-Talent

16. Oktober 2027, 20 Uhr: Abschlussshow im Forum Leverkusen, Großer Saal, Am Büchelter Hof 9, 51373 Leverkusen