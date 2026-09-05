Gerade sind die neuen Erstklässler eingeschult worden, schon blickt das Leverkusener Gesundheitsamt auf den neuen Jahrgang: Ab sofort können Termine zur Schuleingangsuntersuchung für das Schuljahr 2027/28 vereinbart werden – erstmals selbstständig.

Die Stadt ist nach dem Schulgesetz NRW dazu verpflichtet, schulärztliche Untersuchungen, insbesondere Reihenuntersuchungen zur Einschulung, durchzuführen. Bisher hat das Gesundheitsamt hierfür Termineinladungen an die Eltern verschickt. Im Zuge des Digitalisierungsprozesses können Eltern jetzt über ein Online-Buchungsportal einen passenden Termin selbst auswählen und buchen.

1700 neue Schulkinder erwartet

Im Schuljahr 2027/2028 werden schätzungsweise bis zu 1700 Kinder eingeschult. Der weitaus größte Teil der Kinder kann erst nach Beendigung der Schulanmeldung und der Aufbereitung der Daten mit ihren Eltern zu den Schuleingangsuntersuchungen eingeladen werden. Um bereits frühzeitig Termine anbieten zu können und die Termindichte zu entzerren, bietet das Leverkusener Gesundheitsamt daher in Kooperation mit dem Fachbereich Kinder und Jugend die Möglichkeit der Online-Terminvereinbarung für die Schuleingangsuntersuchung an.

Die Anmeldungen werden gestaffelt nach Geburtsdatum freigegeben. Am 7. September wird in den städtischen, konfessionellen und privaten Kitas im Stadtgebiet ein Informationsblatt ausgehängt. Über einen QR-Code oder einen URL-Link kann direkt für die Kinder, die vom 1. November bis 31. Dezember 2020 geboren wurden, ein Termin für die Schuleingangsuntersuchung gebucht werden. Anfang Oktober wird ein neues Informationsblatt bereitgestellt, dann können für die Kinder, die im Zeitraum vom 1. Januar bis 28. Februar geboren wurden, weitere Termine für die Schuleingangsuntersuchung gebucht werden.

Alle Eltern, deren Kinder ab dem 1. März 2021 geboren wurden, erhalten ab Dezember 2026 ein Einladungsschreiben mit entsprechendem QR-Code und URL-Link für die Online-Terminbuchung vom Leverkusener Gesundheitsamt.

Viele Termine wurden verschoben

„Beim bisherigen Verfahren haben wir den Eltern einen Termin zugewiesen, der von ihnen teilweise nicht wahrgenommen werden konnte und dann neu vereinbart werden musste“, erläutert Dr. Alessandra Haeber, Leiterin des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes des Gesundheitsamtes Leverkusen. „Über die Online-Buchung können Eltern den für sie passenden Termin aussuchen. Dadurch erhoffen wir uns eine deutlich höhere Einhaltung der Termine und ein für beide Seiten optimiertes Verfahren.“

Die online verfügbaren Termine finden im 60-Minuten-Takt statt und sind daher nur für diejenigen Kinder geeignet, bei denen kein Förderbedarf und keine Entwicklungsbesonderheiten bestehen.

Bei bekannten Entwicklungsproblemen wie Sprachstörungen, Lernschwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten sowie bei körperlichen Behinderungen oder schulrelevanten chronischen Erkrankungen, bittet das Gesundheitsamt, sich per E-Mail an den Kinder- und Jugendärztlichen Dienst zu wenden (schuleingangsuntersuchung@stadt.leverkusen.de). Der Kinder- und Jugendärztliche Dienst wird in diesem Fall einen erweiterten Termin, an die individuelle Bedarfslage angepasst, anbieten, an dem Eltern und Kind mehr Zeit zur Verfügung steht.

Untersuchungen sind verpflichtend

Die Schuleingangsuntersuchungen sind für alle schulpflichtigen Kinder als Voraussetzung für den Schulbesuch verpflichtend. Überprüft wird anhand eines standardisierten Testverfahrens die gesamte Entwicklung des Kindes, unter anderem das Seh- und Hörvermögen, die Sprache, die Motorik sowie die Konzentration. (stes)