Am Sonntag, 13. Dezember, fällt an der Ostermann-Arena wieder der Startschuss für den Ugly-Christmas-Sweater-Run (UCSR) des Sportparks Leverkusen. Die 500 Startplätze waren nach der Öffnung der Anmeldung am 31. August schnell vergeben. Die Nachfrage nach Startplätzen ist aber nach Angaben der Stadt weiterhin hoch. Auf Instagram werden Startplätze zur Abgabe angeboten. Der Sportpark Leverkusen warnt in diesem Zusammenhang vor Betrügern, die vermeintliche Startplätze anbieten.

Einen Startplatz abzugeben sei grundsätzlich erlaubt und werde vom Sportpark unterstützt, so die Stadt. Der Veranstalter weist aber darauf hin, dass bei der Abgabe von Startplätzen unbedingt der Sportpark einbezogen werden muss, um möglichem Betrug vorzubeugen.

Wer einen Startplatz haben möchte und sich auf Social Media an Anbieter wendet, sollte nach deren vollständigen Namen fragen. Anschließend sollten Interessenten für einen Startplatz eine E-Mail an event@sportpark-lev.de mit dem Namen des Anbieters oder der Anbieterin schicken. Die Organisatoren des Laufs im Sportpark prüfen dann, ob tatsächlich unter dem Namen eine Starterin oder ein Starter registriert ist, und nehmen zusätzlich Kontakt zu der betreffenden Person auf.

Erst wenn der Sportpark Leverkusen dem Interessenten für einen Startplatz bestätigt, dass der Anbieter als Starter registriert ist, sollte der Interessent diesem das Geld für den Platz zukommen lassen. Zuständig für das Überschreiben oder Ändern der Starterdaten ist ausschließlich der Sportpark. Auf diese Weise sollen Fans des UCSR so gut wie möglich vor Betrügern geschützt werden, die das Interesse und die Vorfreude auf die Veranstaltung ausnutzen wollen.

Start ist um 10 Uhr

Der Ugly-Christmas-Sweater-Run lebt vom Spaß am Laufen und vom Sinn für schrille Weihnachtskostümierung. Der Start ist um 10 Uhr an der Ostermann-Arena. Die knapp fünf Kilometer lange Strecke führt an der Dhünn entlang zum Schloss Morsbroich und wieder zurück. Zielschluss ist um 11.30 Uhr. Die Startunterlagen werden am Lauftag zwischen 8 und 9.30 Uhr an der Ostermann ausgegeben. Es gibt keine Zeitmessung. (ps)