„Menschen zusammenbringen, Frauen stärken und unsere Stadt aktiv mitgestalten“ sind nach eigenen Angaben die Ziele des „Iolana – Women’s Business Club“, den die Leverkusener Unternehmerinnen Sarah Auer, Jana Stachowiak und Tünde Licz-Egharevba in diesem Jahr gegründet haben. Für den kommenden November organisieren die Unternehmerinnen zwei Veranstaltungen.

Für Donnerstag, 19. November, ist zum Tag der Unternehmerinnen „Leverkusens erste Silent-Party“ für Frauen (nicht nur Unternehmerinnen) im Haus am Park geplant. Silent-Partys sind Veranstaltungen, auf denen die Besucherinnen und Besucher mit kabellosen Kopfhörern Musik hören und tanzen. Die Kopfhörer stellt ein Mitglied aus dem Business Club bereit, die Hörerinnen können aus drei Musikrichtungen auswählen.

Tünde Licz-Egharevba, Jana Stachowiak und Sarah Auer haben Women’s Business Club in Leverkusen gegründet. Copyright: Jessy Schmidt

Wer sich unterhalten will, nimmt die Köpfer ab. Dazu teilen die Veranstalterinnen mit: „Warum eigentlich immer nur netzwerken, Vorträge besuchen und über Business sprechen? Wir finden, Frauen dürfen sich und das, was sie täglich leisten, auch einfach mal feiern!“ Vor der Kopfhörerparty ist ein gemeinsames Abendessen geplant. Die Veranstalterinnen empfehlen, sich schick anzuziehen. Anmelden kann man sich online.

Für Sonntag, 29. November, ist von 10 bis 16 Uhr die zweite Ausgabe von „FamLEV“ geplant. Im vergangenen Jahr waren bei der Premiere der Familienmesse 30 Ausstellerinnen dabei, dieses Jahr seien es schon 67, berichtet Iolana. Damit sei man voll. Familien können an diesem Tag ohne Anmeldung und kostenfrei ins Erholungshaus kommen. Dazu Iolana: „Wir möchten Familien einen besonderen Tag ermöglichen und gleichzeitig regionalen Unternehmen, Start-ups und kreativen Marken eine Plattform bieten, um ihre Produkte und Angebote rund um Familie und Kinder vorzustellen.“

Die drei Gründerinnen von Iolana hatten sich im vergangenen Jahr über die sozialen Medien kennengelernt und zunächst „FamLEV“ ins Leben gerufen. Daraus erwuchs dann die Idee für den Unternehmerinnenclub. Im Januar 2025 fand die offizielle Auftaktveranstaltung statt. Zu ihrem Antrieb schreiben die drei: „Wir führen unsere eigenen Unternehmen, haben Familien und kennen die Herausforderungen, die Selbstständigkeit, Verantwortung und Alltag mit sich bringen. Trotzdem haben wir immer wieder neue Ideen und vor allem die Motivation, diese gemeinsam umzusetzen.“

Weitere Informationen zum Business-Club gibt es online.