Eine als vermisst gemeldete 13-Jährige aus Leverkusen ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei Köln am Mittwoch (11. November) mitteilte, konnte die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mädchen zurückgenommen werden.

Die 13-Jährige war seit Samstagabend vermisst worden. Zuletzt hatte sie sich bei ihrer Tante in Schlebusch aufgehalten. Von dort sei sie aufgebrochen, um eine Freundin von einer Bushaltestelle abzuholen - aber war nicht zurückgekehrt.

Mädchen aus Leverkusen am Kölner Dom angetroffen

Bundespolizisten haben die Minderjährige in der Nacht auf Mittwoch im Umfeld des Kölner Doms gefunden. Nach Angaben der Behörde blieb die 13-Jährige unverletzt. Jetzt ist das Mädchen wieder bei seinen Erziehungsberechtigten.