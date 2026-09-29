Die Tage werden kürzer, das Wetter regnerischer. Die perfekte Zeit, sich mal wieder mit einem Buch in den Lesesessel zurückzuziehen.

Der Leverkusener Schriftsteller Norbert Löffler bringt pünktlich zur dunklen Jahreszeit zwei neue Bücher auf den Markt. Eine vorweihnachtliche Anthologie und einen Thriller, der in Leverkusen spielt. Zwei Genres, die unterschiedlicher nicht sein können.

Geschichten fürs Herz helfen stationärem Hospiz in Leverkusen

„Adventsflüstern“ ist eine Sammlung von 24 weihnachtlichen Kurzgeschichten, die am 1. Oktober auf den Markt kommt. Und das zu einem guten Zweck: „Der Reinerlös von ‚Adventsflüstern‘ fließt komplett dem Leverkusener Hospiz Pallilev zu“, erklärt der Autor.

Ein literarischer Adventskalender zugunsten von Pallilev Copyright: Norbert Löffler

Der literarische Adventskalender nimmt Bezug auf die besondere Magie der Vorweihnachtszeit. Jede Geschichte umfasst zehn bis zwölf Seiten. „Es sind zauberhafte Geschichten, die alle einen Wow-Effekt haben. Alle 24 Geschichten haben ihr eigenes Weihnachtswunder“, verrät der Autor. Diese wurden auch mit dem Pallilev abgestimmt. „Ich habe jede einzelne Geschichte an die Hospizleitung geschickt, um sie mir freigeben zu lassen“, erzählt der Schriftsteller.

Das Buch wird es an verschiedenen Stellen in Leverkusen zu kaufen geben – vom Buchhandel über Bekleidungsgeschäfte bis zu Apotheken. „Ich fahre immer gerne mit dem Roller durch die Gegend und liefere dann die Bücher aus“, verrät der Schriftsteller und Verlagsgründer – und das nicht nur zu den Verkaufsstellen. „Es gibt auch Leute, die wollen gerne eine Widmung drin haben. Das mache ich gerne und bringe das Buch dann mit dem Roller vorbei.“

Thriller-Reihe bekommt vierten Band

Einen herben Kontrast zum Vorweihnachtszauber bildet der Thriller „Die toten Mädchen von Leverkusen“, der ebenfalls in diesem Herbst erscheinen wird.

Der vierte Band der Leverkusen-Thrillerreihe. Copyright: Manvira Verlag

Es ist der vierte Band der Leverkusen-Thrillerreihe. „Die Geschichte beginnt vor 1000 Jahren in Leverkusen und wechselt dann in unsere Zeit. Junge Frauen werden ermordet aufgefunden und alle haben eines gemeinsam: ein Brandzeichen an der Oberschenkelinnenseite“, gibt der Autor einen ersten Einblick in das Buch. Doch bei den toten Mädchen bleibt es nicht. „Es ist eine Jagd durch Leverkusen und die Vergangenheit, die den Leser durch das Rätsel um das Motiv führt.“

Im Koloniemuseum in Wiesdorf wird Löffler am 27. November um 18 Uhr eine Weihnachtslesung halten. Der Eintritt ist frei, Interessierte müssen sich aber im Vorfeld anmelden unter manviraverlag@email.de. Bei großer Nachfrage wird es weitere Lesungen geben.

Die Bücher werden in Leverkusener Verkaufsstellen zu erhalten sein. Sie können aber auch direkt beim Verlag bestellt werden.www.manviraverlag.de