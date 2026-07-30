Sie wissen nicht nur, was die Menschen hören wollen. Sie wissen auch, wie man eine erfolgreiche Party veranstaltet: Der Leverkusener Cristan Tauber (59) und der Düsseldorfer Christian Vogel (48) sind seit Jahren als DJs und Musiker in der Branche bekannt. Seit zwei Jahren veranstalten sie mit „Früher Feiern!“ und „We are poisoned“ erfolgreiche Partyreihen mit bis zu 500 Gästen in Köln und Düsseldorf. Jetzt will das Geschäfts-Duo mit „Lass Tanzen“ ein neues, hochwertiges After-Work-Konzept in Leverkusen etablieren.

Die Ambitionen sind groß: Am Donnerstag, 13. August, startet die erste Party bei gutem Wetter auf der Terrasse der Fliegerhütte am Flugplatz Kurtekotten. Die Bierbänke sollen für eine Tanzfläche, Stehtische und Loungemöbel weichen. Die Konzeptidee von „Lass Tanzen“: Bei Cocktail-Specials und Longdrinks soll nach Feierabend ab 17 Uhr jeden zweiten Donnerstag im Monat für entspannte Partystimmung zu elektronischer DJ-Musik getanzt werden. Dazu gibt es einen kleinen Imbiss.

In Leverkusen gibt es seit Jahren nichts Vergleichbares. Cristan Tauber, Musiker und Unternehmer

„Anfangs haben mich die Clubbetreiber für bekloppt gehalten, eine Party schon um 17 Uhr starten zu lassen. Aber das Ausgehverhalten hat sich komplett verändert in den letzten Jahren“, weiß Musiker und Unternehmer Cristan Tauber, der unter dem Künstlernamen „Adam Tauber“ bekannt geworden ist. „Man möchte sonntags lieber mit der Familie brunchen gehen und das ohne Kater.“ Die After-Work-Reihe sei in Köln und Düsseldorf regelmäßig ausverkauft, deshalb hoffen Tauber und Vogel auch in Leverkusen auf großen Zuspruch.

„In Leverkusen gibt es seit Jahren nichts Vergleichbares. Es gibt klassische Ü30-Partys, aber wir wollen hier ein ganz neues Format etablieren und Großstadtflair hierher bringen“, sagt Tauber. Zwar sei er Leverkusen als Wohnort immer treu geblieben, zum Feiern und Arbeiten habe es ihn jedoch in Großstädte oder ins Ausland gezogen. „Jetzt muss hier langsam etwas passieren“, so der Musikveranstalter.

Elektronische Beats statt Bierbank

Die Party richtet sich bewusst nicht an eine Zielgruppe, Menschen jeden Alters seien willkommen, einen Dresscode gebe es auch nicht. „Wir haben eine sehr gemischte und sehr treue Community, darauf sind wir sehr stolz“, sagt Christian Vogel.

Bei schlechtem Wetter oder in den Wintermonaten soll die Partylocation von der Fliegerhütten-Terrasse in den neuen Veranstaltungsraum am Flugplatz verlagert werden. Die Musikveranstalter haben sich bewusst für das junge Gastro-Team um Florian Knupp (37, Inhaber des Restaurants) und Marc Schüller (40) entschieden. Knupp und Schüller sind langjährige Gastro-Geschäftspartner, die mit der Charisma Event die Bewirtung auf der After-Work-Party umsetzen.

Eventveranstalter Marc Schüller verspricht, dass die Terrasse am Flugplatz kaum wiederzuerkennen sein wird Copyright: Charlotte Breidohr

Während After-Work-Veranstaltungen laut Veranstalter in Köln und Düsseldorf längst etabliert sind, glauben Tauber und Vogel ebenso an einen schnellen Erfolg der Partyreihe am Flugplatz. Erst einmal soll „Lass Tanzen“ alle zwei Wochen mit wechselnden DJs veranstaltet werden, bei größerem Andrang wöchentlich. Bis zu 500 Menschen haben auf der Terrasse des Flugplatzes laut Eventveranstalter Schüller Raum zum Feiern.

„Das Potenzial ist auf jeden Fall da“, glaubt Tauber. Nicht nur das Ausgehverhalten habe sich geändert, auch das Arbeitsleben der Menschen. „Die meisten arbeiten von zu Hause aus, sitzen den ganzen Tag allein am Laptop. Sie haben das Bedürfnis, nach Feierabend die Kollegen oder Freunde spontan auf einen Aperol Spritz zu treffen und sich auszutauschen“, sagt Tauber. Ganz spontan ginge es dann doch nicht: „Die Tickets kosten im Vorverkauf zehn bis 15 Euro, es wird eine limitierte Abendkasse geben“, so Cristan Tauber.

Donnerstags ist mit der Party um 22 Uhr Schluss. Das garantiere, trotzdem mit ausreichend Schlaf am nächsten Morgen arbeiten zu gehen.

Infos und Tickets

„Lass Tanzen“ beginnt am Donnerstag, 13. August, um 17 Uhr in der Fliegerhütte am Flugplatz Kurtekotten, Knochenbergsweg 6. Weitere Informationen gibt es unter www.lasstanzen.de oder www.taubertechnotribe.de. Tickets gibt es für zehn bis 15 Euro bei Eventim, ebenso eine limitierte Abendkasse.