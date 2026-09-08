Rund 900.000 Euro steckt das Wohnungsunternehmen Sahle Wohnen nach eigenen Angaben in die Wohnanlage Am Sonnenhang in Lützenkirchen. Die Modernisierung umfasse die Eingänge, die Bepflanzung und den Parkplatz, teilt das Unternehmen mit.

An den Eingängen gibt es jetzt neue Beete und Zuwege. Alles soll besser einsehbar sein. Dazu habe man Neigungen im Boden zu bestehenden Häusern ausgeglichen, damit das Regenwasser kontrolliert abfließen könne. Für einen neuen Zugang zur Tiefgarage habe man in drei Wohnhäusern Durchbrüche machen müssen, in diesem Bereich liegen sieben Wohnungen, die im Zuge der Bauarbeiten modernisiert werden sollen. Deren Mieter hätten inzwischen mit Unterstützung von Sahle Wohnen neue Wohnungen gefunden. Den alten Weg um die Anlage herum gibt es durch die neuen Zuwege nicht mehr.

Während die Außenarbeiten, die im April begonnen haben, inzwischen so gut wie fertig seien, arbeite man jetzt an den Verbindungen für die Tiefgaragen. Dafür müsse der Spielplatz gesperrt werden, weitere Einschränkungen gebe es für die Anwohner nicht. (nip)