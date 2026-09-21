Rund 50 Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Kölner Zolls haben beim Bundesligaheimspiel von Bayer 04 Leverkusen gegen RB Leipzig am Sonntag Sicherheits- und Servicekräfte kontrolliert. Dabei kam heraus: Eine 24-jährige Frau aus Marokko arbeitete laut Hauptzollamt Köln ohne die nötige Arbeitserlaubnis als Sicherheitskraft, gegen sie und ihren Arbeitgeber laufen jetzt Ermittlungen. Bei einer Firma gebe es erste Anhaltspunkte dafür, dass den Beschäftigten nicht der Mindestlohn gezahlt werde.

„Die Befragung der Beschäftigten vor Ort ist nur der Einstieg in unsere Arbeit. Erst nach Auswertung und Überprüfung der Arbeitnehmerangaben lässt sich sagen, ob alle angetroffenen Personen auch ordnungsgemäß zur Sozialversicherung gemeldet sind oder nicht zu Unrecht Sozialleistungen beziehen. Die Überwachung der Einhaltung des Mindestlohns macht nicht selten tiefergehende Geschäftsunterlagenprüfungen, insbesondere der Lohn- und Finanzbuchhaltung, bei den Firmen notwendig“, erklärte Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln. (tr)