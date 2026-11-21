Sobald die Trennwand in der Sporthalle sich hebt, tauchen dahinter eine Reihe Männer auf: Väter, die die meterhohe, schwarze Wand aus der Halle fahren und das Stahlkonstrukt dahinter routiniert auseinandernehmen. Wenige Wochen vor dem Saisonhöhepunkt ist das Training der SK Dance Factory ein Familienprojekt. „Ich habe mehrere Abende damit verbracht, hunderte Strasssteine auf Kostüme zu kleben“, sagt eine Mutter lachend.

Im Mittelpunkt stehen aber natürlich die Tänzerinnen: Regulär trainieren sie drei bis vier Mal die Woche, erzählen Sophie Schulten und Clara Osenau. Jetzt, vor der anstehenden Weltmeisterschaft, kommen noch bis zu zwei Formationstrainings dazu. Die beiden 15-Jährigen sind Teil der Showformation Junioren der S.K. Dance Factory aus Mathildenhof. Mit ihrer Choreografie, die sich kritisch mit Konsum auseinandersetzt, sind sie in diesem Jahr deutsche Meisterinnen geworden – und haben sich damit für die Weltmeisterschaft im Showdance qualifiziert, die ab 5. Dezember in Polen stattfindet. „In dem Stück geht es darum, dass man durch Konsum immer mehr haben will und am Ende ganz darin gefangen ist“, erklärt Clara Osenau. Ganz bildlich ist es Sophie Schulten, die am Ende eingeschlossen in einem Einkaufswagen sitzt.

Tanz auf einer schwarzen Wand Copyright: Sk Dance Factory

Showdance ist eine Sportart, in der über den Tanz eine Geschichte erzählt wird. Aufwendige Requisiten sind ein wichtiger Bestandteil der Aufführung. Die S.K. Dance Factory, mittlerweile als Tanzsportabteilung in die Sportfreunde Leverkusen eingegliedert, ist seit Jahrzehnten eines der führenden Teams in Deutschland und der Welt. Im aktuellen Stück sind die Requisiten Einkaufswagen und eben die hohe, schwarze Wand, die ebenso als Hintergrund dient, wie auch als Element, das die Tänzerinnen besteigen und betanzen können. Auf- und Abbau der handgemachten Requisiten machen nicht nur das Training aufwendig, sondern auch die Anreise zu Turnieren: Mit extra versicherten Transportern müssen sie teilweise quer durch Europa gefahren werden. Auch der finanzielle Aufwand ist groß, Unterstützung, wie in anderen Sportarten, in denen deutsche Athleten international antreten, gibt es im Showdance kaum. Anreise, Unterkunft und Startgelder müssen von Verein und Familien übernommen werden. Ohne Spenden von Privatpersonen und Organisationen wie dem Lions Club Leverkusen und der Sparkasse wäre das für viele nicht machbar.

„Wir wollen nicht, dass Turniertanz nur wohlhabenden Familien vorbehalten ist“, hatte Susanne Kellers, Inhaberin und Choreografin der Dance Factory, schon in einem früheren Gespräch mit dem Leverkusener Anzeiger erklärt. Deswegen suchen sie weiter nach Sponsoren – und alle Familien packen mit an, um die Kosten so weit es geht im Rahmen zu halten.

Training SK Dance Factory in der Sporthalle am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Copyright: Stefanie Schmidt

Der Erfolg kann sich sehen lassen. In sechs Kategorien haben die Leverkusener in diesem Jahr den deutschen Meistertitel mit nach Hause gebracht: Akro Solo Boys Children, Jazz Formation Children, Show Formation Junioren, Juniors 2 Duo Show, Adult Duo Show und Adult Small Group. Von 26. bis 28. November reist die Jazz-Formation Adults mit einer Jazz-Solistin zur World Jazz Championship nach Podčetrtek in Slowenien. Anfang Dezember folgt die Showdance-Weltmeisterschaft im polnischen Mikołajki, bei der die Dance Factory mit mehreren Projekten und unterschiedlichen Choreografien vertreten ist.

Für die Kinder und Jugendlichen ist es der Lohn für die viele Arbeit. „Natürlich denkt man manchmal, man würde sich auch gerne mit Freunden treffen oder man verpasst Geburtstage, weil man beim Training ist“, sagt Clara Osenau. „Aber wenn man dann da auf der Bühne steht und man spürt, wie unfassbar toll das alles geworden ist, wo man so viel Arbeit reingesteckt hat, dann weiß man: Das hat sich gelohnt.“ Für die Mädchen ist ihre Tanzformation mehr als ein Sportteam. „Wir sind hier alle befreundet“, sagt Sophie Schulten. „Ich liebe es, mit dem Team zu tanzen, auch wenn man da mehr Kraft reinstecken muss, als im Solo.“ Dafür bekomme man aber auch mehr Energie von der Gruppe zurück. „Viele Elemente funktionieren auch nur, wenn man sich absolut vertrauen kann.“

Jubel der Kinderformation über den Titel bei den deutschen Meisterschaften Copyright: Sk Dance Factory

Das begeistert auch Mutter Diana Soko so an dem Sport: „Nach jeder Übung setzen die Kinder sich zusammen und besprechen, wie es gelaufen ist und unterstützen sich gegenseitig, das ist so schön zu sehen.“ Ihr Tochter Marleen Soko, die seit Jahren sowohl im Solo als auch im Team international erfolgreich unterwegs ist, trainiert mittlerweile sogar ein junges Talent der Tanzschule. Auch bei den Kostümen haben die Tänzerinnen ein Mitspracherecht: „Vergangenes Jahr hatten wir einmal bauchfreie Tops, da hat Susi jedes Mädchen einzeln gefragt, ob das wirklich für sie in Ordnung ist“, erzählt Diana Soko.

Olivia Aleo ist mit elf Jahren eine der Jüngsten in der Formation, wegen eines Ausfalls ist sie nachgerutscht. „Das hat mich mega gefreut“, sagt Olivia. „Ich fand das Stück schon immer richtig cool und damit jetzt mit zur Weltmeisterschaft zu fahren, ist super.“ Dafür opfert die Sechstklässlerin vom Freiherr-vom-Stein-Gymnasium auch gerne ihre Wochenenden und holt versäumten Schulstoff nach. Und auch wenn der sportliche Erfolg natürlich an erster Stelle steht, wissen alle, dass die Reise viel mehr ist, als ein Auftritt. „Man lernt die ganzen Tänzerinnen aus anderen Ländern kennen und verbringt viel Zeit miteinander“, sagt Sophie Schulten. „Die Erfahrung kann einem niemand mehr nehmen.“