„Guck mal, Nikoläuse ohne Ende. Wahnsinn.“ Zwischen Kisten voller Weihnachtsdekoration wird gestöbert, verglichen und nach besonderen Fundstücken gegriffen. Bei der dritten Weihnachtsstöberei der Avea in Leverkusen ist einiges los. Trotzdem gibt es noch reichlich Auswahl: Weihnachtskugeln, Lichterketten, Nussknacker und kleine Häuschen warten auf ein neues Zuhause. Für Sabine und Jörg Puschmann ist der Besuch längst Tradition. Die beiden wohnen in unmittelbarer Nähe und kommen jedes Jahr wieder. Besonders große Weihnachtskugeln haben es ihnen angetan. Sie suchen nach Dekoration für einen ganz besonderen Weihnachtsbaum.

Jede Kugel hat ihre Geschichte

„Der ist nicht perfekt, der Baum, aber alle Sachen sind hier von der Avea“, erzählen Sabine und Jörg Puschmann. Jede Kugel und jedes Dekorationselement hat seine eigene Geschichte. Am 15. schmücken Sabine und Jörg Puschmann den großen Baum wieder gemeinsam mit ihren Nachbarn. Heute haben sie außerdem ein großes Räucherhäuschen mit einer Spieluhr ergattert.

Zwischen Kisten, Kugeln und Kerzenhaltern: Bei der Weihnachtsstöberei wird gesucht, geprüft und manches Schmuckstück gefunden. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Zwischen Lichterketten und kleinen Schätzen

Auch Xenia Tesch ist mit ihrem fünfjährigen Sohn Felix unterwegs. Die 38-Jährige hat selbst Dinge aussortiert und mitgebracht. Nun wollen die beiden schauen, was sich zwischen den Angeboten entdecken lässt. Einen festen Plan haben sie nicht. „Es ist eine Mischung: einfach mal gucken, etwas ersetzen und auch ein bisschen Spaß haben“, sagt Xenia Tesch. Ihr Zuhause schmückt und dekoriert sie gerne.

Der fünfjährige Felix freut sich in der Adventszeit besonders über Lichterketten. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Andere Besucher wissen schon genauer, wonach sie suchen. Sara Giese, 39, hat ein besonderes Faible für ältere Dekorationsstücke. „Ja, es ist mir wichtig, Vintage-Sachen zu finden, die man heute nicht mehr kaufen kann“, sagt sie. Manche Errungenschaften lassen sich mit etwas Kreativität sogar wieder aufwerten, etwa durch einen neuen Anstrich. Heute landen ein großer Nussknacker, Kerzentüllen und weitere Kleinigkeiten in ihrer Einkaufstasche. Auch die sechsjährige Jule ist mit ihren Eltern unterwegs. Die Familie hat noch nichts besonderes gefunden, aber schon fleißig gebastelt.

Jule und ihr Vater Marvin haben Spaß bei den Bastelaktionen. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Gemeinsam stöbern, nachhaltig schmücken

Bereits zum dritten Mal organisiert die Avea gemeinsam mit der Reloga, dem JobService Leverkusen, Zonta Leverkusen, der Stadt Leverkusen und der Gemeinschaftsgrundschule Im Kirchfeld die Weihnachtsstöberei. Anika Hagt, Geschäftsführerin und Unternehmenssprecherin der Avea, kennt die Veranstaltung schon länger. Ihr Ziel ist es, Wiederverwendung und Kreislaufwirtschaft stärker in den Fokus zu rücken. Gerade bei Weihnachtsdekoration ändern sich die Trends schnell. Was heute gefällt, passt im nächsten Jahr vielleicht schon nicht mehr. „Wir möchten hier im Rahmen der Nachhaltigkeit wiedergeben statt wegwerfen, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“, erklärt Anika Hagt.

Mit Mütze, Bart und Geschichte: Die Deko-Nikoläuse warten auf neue Familien. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Weihnachtsdeko für den guten Zweck

Das Prinzip ist einfach: Wer eigene Gegenstände mitbringt, erhält dafür Chips und kann diese gegen andere Artikel eintauschen. Wer nichts zum Tauschen dabeihat, kann die Fundstücke auch gegen eine Spende mitnehmen. Wie gut das Konzept ankommt, zeigte sich bereits im vergangenen Jahr: Rund 1300 Besucher kamen zur Weihnachtsstöberei. Viele geben nicht nur Gegenstände ab oder tauschen sie, sondern spenden zusätzlich Geld.

Anika Hagt beobachtet, dass die Besucher häufig mehr geben, als sie eigentlich müssten. Die Einnahmen gehen an Zonta Leverkusen. Die Spende wird für gemeinnützige Projekte zugunsten von Frauen und Mädchen eingesetzt. Die Übergabe soll zeitnah stattfinden.