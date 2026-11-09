Alle, die schon einmal Nagellack benutzt haben, kennen diesen Geruch von Lösungsmittel während des Auftragens. Das neue Produkt der Leverkusenerin Sabine Oberpriller soll dagegen Abhilfe schaffen. 2022 startete sie mit der Hochschule Niederrhein ein Forschungsprojekt, um eine biogene Nagellackbasis zu entwickeln. Der Auslöser dafür sei privater Natur gewesen, berichtet sie. „Ich bin unzufrieden gewesen mit dem handelsüblichen Nagellack, der so schnell absplittert. Dann habe ich UV-Lacke ausprobiert, aber auch die waren nicht das Wahre, denn sie riechen streng und sind auch von den Inhaltsstoffen nicht so gut“, so Oberpriller. Sie recherchierte nach nachhaltigen Alternativen, fand aber keine. Also stand für die 38-Jährige fest: Sie muss selbst eine Lösung entwickeln.

Als die Kooperation mit der Hochschule Niederrhein auslief, wendete sich die gelernte Webdesignerin an die TH Köln und stellte das Produkt mit einem Forschungsteam aus Studierenden rund um Marc Leimenstoll, Professor für Angewandte Chemie, fertig. „Aus wissenschaftlicher Sicht ist das Neuartige an diesem Produkt, dass in dem Nagellack ein Rohstoff verarbeitet ist, der aus biogenem Material hergestellt ist“, erklärt Leimenstol. „Das wird zwar schon vielfach in der Industrie gemacht – biogene Rohstoffe in Produkte einzubauen –, doch bisher bei Nagellacken nicht.“ Aktuell werden Nagellacke petrochemisch synthetisiert. Das bedeutet, dass zur Herstellung Erdöl oder Erdgas verwendet werden.

Ein Tester des Produkts Copyright: Violetta Gniß

Der biogene Rohstoff macht aktuell 50 Prozent von Oberprillers Lack aus, dieser Anteil kann laut Leimenstoll aber noch auf nahezu 100 Prozent maximiert werden. Die Acrylate, die in herkömmlichem Nagellack für den bekannten, künstlichen Geruch sorgen, sind in der neuen Lackbasis nicht mehr enthalten. Acrylate seien nicht gesundheitsschädlich, aber ihr Dampf sei gesundheitsbedenklich und störend, sagt Leimenstoll.

Da bleibt allerdings noch die Frage, ob biogen auch umweltfreundlich bedeutet. Leimenstoll zögert bei der Antwort und sagt schließlich: „Er ist umweltfreundlicher, weil wir kein Erdöl brauchen, um den Rohstoff herzustellen; Kohlenstoffdioxid wird in Pflanzen gebunden. Wenn man die Pflanzen dann wiederum nutzen kann, ist das sehr umweltfreundlich. Das Schwierige daran ist: Wenn man Pflanzen für so etwas benutzt, sind natürlich weniger für Nahrungsmittel da – das ist immer die Kehrseite.“

Für die Synthese der Basis setzte das Forschungsteam außerdem auf einen lösungsmittelarmen Prozess – das sei die größte Herausforderung im Projekt gewesen, berichten die Chemie-Studentinnen Jana Rheinländer und Hajar Ouzhour, die für ihre Masterarbeit extern an der TH Köln forschen. „Den Prozess so umzugestalten, dass es zu einem lösungsmittelarmen Syntheseprozess kommt war schwierig, denn weniger Lösungsmittel bedeutet immer auch eine stärkere Viskosität“, so Rheinländer. Nun sind Sabine Oberpriller und die Forschenden mit ihrem Ergebnis zufrieden und präsentierten es am Samstag der Öffentlichkeit erstmals in der Rathaus Galerie.

Nach diesem Start fällt Oberprillers Resümee positiv aus: „Es kamen noch einige Interessenten vorbei, die unser Produkt ausprobiert haben. Das Feedback war durchweg positiv, vor allem Geruch und Glanz wurde gelobt“, freut sich die Gründerin. Sie habe auch einige Tester finden können, die das Produkt noch über einen längeren Zeitraum ausprobieren werden. Wenn das Feedback dann final ist und die biogene Nagellackbasis marktreif, möchte Oberpriller auf Marken und Hersteller zugehen und das Produkt vertreiben.