Mit sieben Jahren gewinnt Marta Gadzina-Winter einen Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“, erhält ein Stipendium und wird Jungstudentin an einer Musikhochschule in Hannover. Mit elf hört sie auf, Geige zu spielen. Dazwischen liegen viel Üben, hohe Erwartungen und Mitschüler, die ihr „Klein-Mozart“ hinterherrufen. Heute ist die 27-Jährige freiberufliche Geigerin und Musikpädagogin. Seit zwei Jahren lebt sie mit ihrem Ehemann in Schlebusch.

Die gebürtige Hannoveranerin mit polnischen Wurzeln wächst mit Musik auf. Beide Eltern spielen hauptberuflich Akkordeon. Auch die Tochter interessiert sich für das Instrument, ihre Eltern raten ihr jedoch zur Geige: Damit seien die beruflichen Möglichkeiten besser. „Mir hat es Spaß gemacht, aber ich wurde schon als Sechsjährige dazu gedrängt, jeden Tag zwei Stunden Geige zu spielen.“ Schule, Üben, Wettbewerbe in ganz Deutschland: Früh bestimmt die Musik ihren Alltag. Für Konzerte und Wettbewerbe fehlen ihr mitunter 30 bis 40 Schultage im Jahr.

Gleichzeitig erlebt sie Ausgrenzung. „Ich wurde in der Schule gemobbt“, erzählt sie. Als Kind die Balance zu finden, sei schwierig gewesen. „Ich wollte spielen, aber man kann es auch übertreiben“, gibt sie zu. „Meine Eltern haben mich immer mit zu Wettbewerben und Konzerten genommen, und ich wollte das machen, was meine Eltern tun. Bei großen Konzerten hat man auch schöne Kleider an, das hat mir als Mädchen natürlich auch Spaß gemacht.“ Als der Druck zu Hause zunimmt, legt Marta eine Pause ein. Vier Jahre lang bleibt die Geige im Kasten.

Ein Neuanfang in Polen

Die Aussicht, nach Polen zu gehen, bringt sie zurück zur Geige. Mit 15 zieht sie in ein Musikinternat nach Krakau. „Ich war sehr froh, ich wollte immer gern in Polen leben“, so Gadzina-Winter. Am Musiklyzeum findet sie ein Umfeld, in dem die anderen denselben Berufswunsch haben. Gemeinsam spielen sie auch in den Pausen. In jedem Klassenraum steht ein Klavier. Die Musik macht ihr wieder mehr Freude. Nach dem Abitur studiert die Violinistin in Posen, später führt ihr Weg nach Köln. Ihren Master an der Hochschule für Musik und Tanz schließt sie bei Michael Foyle mit Bestnote ab. Heute organisiert Marta Gadzina-Winter ihre Engagements als Solistin und Kammermusikerin selbst. Rund 40 Konzerte spielt sie jährlich. Aufgetreten ist sie unter anderem im Altenberger Dom, im Kölner Dom mit einem Orchester und in Philharmonien in Polen und Norwegen.

Mehr Auftritte in Deutschland wären ihr willkommen, besonders in Leverkusen. Aber: Der Wettbewerb sei groß, Empfehlungen seien wichtig. „Die Geige ist kein exotisches Instrument, die Konkurrenz gerade aus Asien ist groß“, sagt Marta Gadzina-Winter. Auch das tägliche Üben mit ihrer eigens für sie angefertigten Geige gehöre weiterhin dazu, vor Konzerten sind bis zu drei Stunden normal. Wie im Profisport müsse man immer dranbleiben.

Lernen ohne den Druck von früher

Heute prägen ihre eigenen Erfahrungen auch den Unterricht von Marta Gadzina-Winter. Schon als sie in der Oberstufe ist, gibt sie erste Stunden, heute reicht das Alter ihrer Schüler von sieben bis etwa 50 Jahren. Sie möchte individuell fördern, ohne zu überfordern. Zu wenig Herausforderung könne ebenso dazu führen, dass jemand die Lust verliere. Für den Einstieg hält die junge Lehrerin Disziplin und die Art des Übens für entscheidend: „Kinder merken, dass Üben Spaß macht, weil sie besser werden und dadurch Selbstvertrauen bekommen“, weiß die Violinistin. Wenn Schüler an Wettbewerben teilnehmen, begleitet sie diese auch. Ein Weihnachtslied auf der Geige zu lernen, traut sie jedem zu. „Ganz wichtig ist, daran zu glauben, dass man es hinbekommt“, so Gadzina-Winter.

Ich könnte mir das Leben ohne meine Geige nicht vorstellen. Marta Gadzina-Winter, freiberufliche Geigerin und Musikpädagogin

Für sich selbst sucht Gadzina-Winter immer wieder nach Musik, die selten oder noch nie zu hören war. So beschäftigte sie sich mit Werken des polnisch-jüdischen Komponisten Jerzy Fitelberg, steht wegen seiner handschriftlichen Noten mit einer Bibliothek in New York in Kontakt und überträgt Manuskripte. Mithilfe eines Stipendiums mehr seiner Werke aufzuführen, ist eines ihrer Ziele. „Es gibt wahnsinnig viel Neues zu entdecken“, sagt die 27-Jährige auch nach zwei Jahrzehnten als Musikerin. „Ich könnte mir das Leben ohne meine Geige nicht vorstellen.“

Geigenunterricht: Interessierte erreichen Marta Gadzina-Winter unter Tel.: 01575-34 18 420. Der Unterricht kostet je nach Dauer zwischen 36 und 60 Euro; die kürzeste Einheit dauert 30 Minuten. (cbr)