Die Bühne und der Zuschauerraum lagen in völliger Dunkelheit und das für ungewöhnlich lange Zeit. Ein Raunen ging durch das Publikum des Matchboxtheaters.

Vereinzelte Spekulationen, ob vielleicht der Strom ausgefallen sein könnte, stellten sich als falsch heraus; plötzlich beleuchtete das Licht einer kleinen Stehlampe die Bühne und tauchte die Schauspielerinnen und Schauspieler in ein unwirkliches Licht.

Die vier Schauspieler zogen das Publikum sofort in ihren Bann. Johanna Reifenscheid, Finn Schneider, Melanie Rehbein und Sven Thelen zeigten glaubwürdig, wie unergründlich die dunkle Seite der Menschen sein kann.

Ein ungewöhnlicher Auftragt lockt

Eine junge Frau wird während ihres ersten Dates von einem älteren Ehepaar angesprochen. Sie sei Veronika wie aus dem Gesicht geschnitten.

So rutscht diese in einen ungewöhnlichen Auftrag hinein, der sie in ein Schlafzimmer der 30er Jahre in einem fremden Haus führt: Das ist Veronikas Zimmer.

Die Atmosphäre ist zunächst freundlich. Das junge und das ältere Paar verstehen sich gut und werden sich schließlich einig darüber, dass die junge Frau für eine kurze Zeit Veronika spielen wird.

Ein letztes Geschenk an eine todkranke Frau

Sie solle damit Veronikas todkranker Schwester einen Gefallen tun, die Veronikas Tod nicht wahrhaben will. Nachdem der erste Akt durch eine eher freundliche, leicht irritierende Atmosphäre geprägt ist, endet er schließlich mit einem Knall, der das Publikum erstaunt und fragend in die Pause entlässt.

Zuschauer freuen sich auf den zweiten Teil: „Es gefällt uns sehr gut, gerade die Kleinheit des Raumes und die Nähe zur Bühne, dieser familiäre Charakter“, sagte Martin Rohmann. „Das Stück scheint spannend zu sein. Es ist erstaunlich, was vier Leute und ein paar Techniker auf die Beine bringen.“ Rohmann ist mit seiner Frau Christine im Theater. Die beiden sind auf Empfehlung aus Langenfeld angereist.

Der zweite Teil steigert die Atmosphäre und seine psychologische Intensität dann zu einem wahren Psychothriller.

Die Schauspieler überzeugen

Es macht Spaß, den Schauspielern zuzusehen: Die Bühnenpräsenz, der Ausdruck und die Authentizität der vier springt über. Sie halten die Zuschauerinnen und Zuschauer in permanenter Spannung.

Wie schon der erste Akt endete auch der zweite mit einem Knall und die Auflösung des Rätsels ist geradezu verstörend. Für Reifenscheid und Schneider ist es die erste Besetzung als Hauptbesetzung.

Die beiden besuchen den Schauspielkurs im Matchboxtheater und liefern mit ihrer Premiere eine grandiose Leistung ab.

Der Regisseur ist zufrieden

Rehbein und Thelen sind erfahrene Ensemblemitglieder und seit über 20 Jahren dabei. Sie spielen einfach professionell.

„Es war ein ganz entspannter Probenprozess“, sagt Regisseur Dirk Volpert, der das Stück mit Regieassistenz Sarah Mann inszeniert hatte, „die beiden Älteren sind seit über 20 Jahren dabei. Die Jungen kannte ich bisher noch nicht. Das Arbeiten mit ihnen war ebenfalls entspannt. Sie haben sich hervorragend entwickelt.“

Weitere Termine im Dezember

Das Stück selbst wurde von Ira Levin geschrieben, dem Autor von „Rosmary’s Baby“ oder „Die Frauen von Stepford“. Die Uraufführung von „Veronikas Zimmer“ fand 1973 im Music Box Theater, in New York statt.

Die Altersempfehlung für das Stück ist 16 Jahre. Weitere Vorstellungen sind am 5., 6., am 11. und am 13. und 14. Dezember angesetzt.