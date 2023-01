Mit Pistole bedroht Mann überfallt Rheindorfer Drogeriemarkt

Leverkusen – Ein bislang unbekannter, auf 20 bis 30 Jahre alt geschätzter Mann hat am Donnerstagabend, 21. November, den Drogeriemarkt an der Elbestraße in Rheindorf überfallen und beraubt. Just als eine Angestellte (20) die Eingangstür zum Geschäftsschluss um 20 Uhr verschließen wollte, stürmte der maskierte und bewaffnete Räuber in den Laden.



Er richtete unmissverständlich eine Pistole auf eine an der Kasse beschäftigte Mitarbeiterin (30) und forderte sie „akzentfrei und mit heller Stimmlage“ auf, den Kasseninhalt auszuhändigen. Mit seiner Beute flüchtete der Mann nach dem Überfall in unbekannte Richtung.



Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen

Er wird beschrieben als etwa 1,90 Meter groß und schlank, er trug einen dunkelblauen Pullover mit Reißverschluss und weißer Aufschrift sowie Bluejeans. "Der Mann hatte ein schmales Gesicht und unreine, helle Haut“, teilten die Überfallopfer später den Polizisten mit.



Außerdem waren den Angestellten die "spitze, lange Nase und die hellen, blau-grünen, tiefliegenden Augen“ des Angreifers aufgefallen. Das Kölner Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes gegen den Flüchtigen aufgenommen. Die Ermittler bitten um Zeugenangaben zu Identität und Aufenthaltsort des Beschriebenen unter ☎ 0221/ 2290 oder per E-Mail. (red)