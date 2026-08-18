Am Moosweg in Leverkusen ist eine größere Menge Abfall illegal entsorgt worden. Unter den Fundstücken waren zahlreiche Autoteile, Verpackungsmaterial und Europaletten. Die Stadt sucht nun nach Zeugen, die in den Tagen vor dem 13. August verdächtige Beobachtungen rund um den Moosweg gemacht haben.

Der Abfall wurde dem Fachbereich Umwelt am 13. August gemeldet. Besonders die ölbehafteten Autoteile stellten nach Angaben der Stadt eine mögliche Gefahr für die Umwelt dar. Die Stadtverwaltung und die Jobservice Leverkusen gGmbH veranlassten deshalb umgehend die Sicherung und Entsorgung der Abfälle. Zuvor war die Polizei eingeschaltet worden. Die Stadt erstattete Strafanzeige nach Paragraf 326 des Strafgesetzbuches wegen des Verdachts der illegalen Ablagerung gefährlicher Abfälle. Für illegale Abfallentsorgung können nach Angaben der Stadt Bußgelder von bis zu 100.000 Euro verhängt werden.

Stadt bittet um Hinweise

Die Stadtverwaltung hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Verdächtig könnten beispielsweise Transporter oder andere größere Fahrzeuge gewesen sein, möglicherweise mit auswärtigen Kennzeichen. Illegale Müllablagerungen belasten nach Angaben der Stadt nicht nur die Umwelt und das Stadtbild. Auch die Kosten für die Beseitigung steigen und wirken sich auf die Abfallgebühren aus. Die Behörden wollen deshalb die Verantwortlichen ermitteln und zur Rechenschaft ziehen.

Hinweise nimmt der Fachbereich Umwelt (Untere Abfallwirtschaftsbehörde) per E-Mail an: uab@stadt.leverkusen.de entgegen. Auch das Kriminalkommissariat 15 der Polizei ermittelt. Hinweise können dort unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de eingereicht werden. Für die Ermittlungen können konkrete Angaben zu Datum und Uhrzeit ebenso hilfreich sein wie Fahrzeugbeschriftungen, Kennzeichen oder Fotos. (vl)