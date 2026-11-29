Nathanael Liminski bleibt Vorsitzender der CDU Mittelrhein. Die Delegierten der Christdemokraten aus Leverkusen, Köln, Bonn, Rhein-Sieg und Rhein-Erft bestätigten den NRW-Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien und Chef der NRW-Staatskanzlei auf ihrem Bezirksparteitag in Leverkusen mit 96,3 Prozent.

Ebenfalls wiedergewählt wurden seine Stellvertreter: Florian Braun (Köln), Björn Franken (Rhein-Sieg) und Georg Kippels (Rhein-Erft). Neu dabei ist Colette Roeder-Möring aus Köln. Als Beisitzer wählten die Delegierten Oliver Baron (Rhein-Sieg), Jeralt Bierenfeld (Rhein-Sieg), Irene Kuron (Bonn), Frank Schönberger (Leverkusen), Ira Sommer (Köln) und Jennifer Warnecke-Szeyffert (Rhein-Erft).

Die Christdemokraten beschlossen zudem einstimmig die Liste für die kommende Landtagswahl. Auf dem ersten Platz landete Liminski, gefolgt von Florian Braun, Romina Plonsker (Rhein-Erft), Katharina Gebauer (Rhein-Sieg), Gregor Golland (Rhein-Erft), Anna Cäcilia Nesseler (Köln), Rüdiger Scholz (Leverkusen), Steffi Menzel (Köln), Thomas Okos (Rhein-Erft), Andreas Bohl (Köln) und Andreas Müller (Köln). (nip)