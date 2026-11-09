Im Warteraum ist ganz schön was los. Mädchen laufen durcheinander, Kostüme werden zurechtgezupft, das Make-up muss sitzen. Hier wird noch schnell etwas gerichtet, dort noch einmal kontrolliert. Die Aufregung ist spürbar. Gleich geht es auf die Bühne. Mittendrin stehen Julian Michel und Luisa Kerb. Auch bei ihnen dürfte das Kribbeln langsam größer werden. Schließlich ist dieser Abend ein ganz besonderer: Gemeinsam mit den Kadette Pänz werden sie gleich die Bühne betreten. Erstmals präsentieren sie sich offiziell als Leverkusener Kinderprinzenpaar 2026/2027.

„Och, wie süß! Ich sehe die beiden gerade zum ersten Mal komplett im Ornat. Das sieht so schön aus“, freut sich Kathrin Kirchner beim Anblick der jungen Tollitäten. Die 46-Jährige kennt den karnevalistischen Nachwuchs bestens. Seit 14 Jahren ist sie im Verein, seit zehn Jahren betreut sie das Tanzcorps. Doch auch für sie ist dieser Moment etwas Besonderes. Wenige Minuten später marschieren Julian und Luisa unter begeistertem Applaus in den Saal ein.

Ein gemeinsamer Traum

Karneval begleitet die beiden schon seit Jahren. Sie tanzen im Tanzkorps der Roten Funken Leverkusen. „Ich bin schon seit Geburt an im Verein“, sagt der zehnjährige Julian. Die Bühne ist ihnen also vertraut. Trotzdem ist es etwas anderes, plötzlich selbst als Prinz und Prinzessin im Mittelpunkt zu stehen. Und man merkt ihnen an, wie stolz sie auf diese Aufgabe sind. Für ihre Session haben sie vier Lieder vorbereitet, zu denen jeweils eine kleine Choreografie gehört. Bei der Musikauswahl durften sie mitentscheiden. „Liebe gewinnt“ von Brings gefällt Julian besonders gut. Warum? Die Antwort fällt herrlich unkompliziert aus: „Einfach so.“

Beim Tanzen besonders beim Solotanz fühle ich mich einfach wie eine Prinzessin. Luisa Kerb, Kinderprinzessin

Was sie am Karneval besonders mögen, können die beiden dagegen ziemlich genau beschreiben. „Du fühlst dich wunderbar“, sagt die Dreizehnjährige. „Beim Tanzen, besonders beim Solotanz, fühle ich mich einfach wie eine Prinzessin.“

Dass das Hobby Zeit kostet und regelmäßiges Training dazugehört, schreckt sie nicht ab. Im Gegenteil: Die Freude an den Auftritten ist für sie Argument genug. Auch die gemeinsame Aufgabe hilft: „Wir sind ein super Team“, sagen die zwei. Auch das Publikum haben sie schon im Blick. Besonders freuen sie sich darauf, ihre Eltern und Freundinnen im Saal zu entdecken.

Die junge Seite des Karneval

Über Nachwuchsmangel kann sich der Leverkusener Fastelovend scheinbar nicht beklagen. Die Kadette Pänz der KG Wiesdorfer Rheinkadetten begleiten das Kinderprinzenpaar durch die Session. Rund 50 Kinder gehören inzwischen zum Kinder- und Jugendtanzkorps. Das Interesse ist so groß, dass es mittlerweile sogar einen Aufnahmestopp gibt.

Die Kadette Pänz der KG Wiesdorfer Rheinkadetten begleiten das Kinderprinzenpaar durch die Session. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Ein Kinderprinzenpaar für ganz Leverkusen

Dass Julian und Luisa bei den Roten Funken tanzen und nicht aus den Reihen der Rheinkadetten stammen, ist gewollt. Die KG Wiesdorfer Rheinkadetten betont ausdrücklich, dass sich jedes karnevalsinteressierte Kind für das Amt bewerben kann. Eine Mitgliedschaft in einer Karnevalsgesellschaft ist dafür nicht einmal Voraussetzung. Das Kinderprinzenpaar soll schließlich den Leverkusener Kinderkarneval repräsentieren – und nicht nur einen einzelnen Verein.

Auch Julian und Luisa haben eine klare Vorstellung davon, was den Karneval in ihrer Heimatstadt besonders macht. Köln und Düsseldorf seien natürlich riesig. Leverkusen dagegen liege für sie irgendwo dazwischen: „Nicht zu groß und nicht zu klein“, sagt Julian. Man sei näher an den Menschen, das Miteinander sei persönlicher. Und was wünschen sie sich für ihre Amtszeit? „Vor allem ganz viel Spaß.“ „Ich möchte, dass sich die Leute freuen und wir sie zum Lächeln bringen können“, sagt Luisa.