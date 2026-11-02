Der Sportpark Leverkusen hat im August die Flutlichtanlagen auf den Sportplätzen in Hitdorf, Bergisch Neukirchen, Lützenkirchen und Schlebusch auf LED-Technik umgestellt. Die bisherigen Leuchten mit HQI-Technik wurden demontiert und durch LED-Flutlichtleuchten ersetzt. Nach Angaben des Sportparks verbraucht die neue Technik weniger Energie und sorgt zugleich für eine bessere Ausleuchtung der Spielflächen.

Fördermittel bewilligt

Die Planungen für das Projekt begannen bereits 2024. Anschließend beantragte der Sportpark Fördermittel bei der Zukunft-Umwelt-Gesellschaft (ZUG) in Berlin. Der Antrag wurde bewilligt; die Gesellschaft übernimmt 25 Prozent der Kosten. Angaben zu den Gesamtkosten oder zur konkreten Höhe der erwarteten Energieeinsparung macht die Stadt nicht.

Bei der Planung der Beleuchtung wurde laut Sportpark die Norm DIN EN 12193 für Sportstätten zugrunde gelegt. Die Anlagen entsprechen der Beleuchtungsklasse III. Diese legt Anforderungen an die Beleuchtung von Sportstätten fest.

Die Förderung steht im Zusammenhang mit der Nationalen Klimaschutzinitiative. Mit ihr unterstützt die Bundesregierung seit 2008 Projekte, die zur Verringerung von Treibhausgasemissionen beitragen sollen. (stes)