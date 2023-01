Polizisten mit Möbelstücken beworfen

Ein 60-Jähriger hat am Donnerstag Polizisten und Mitarbeiter des Rettungsdienstes vom Balkon seiner Wohnung aus mit Möbelstücken beworfen. Er forderte die Beamten laut Polizei mehrfach auf, „abzuziehen“ – und warf auch Gegenstände aus seinem Fenster. Die Polizisten fesselten den Mann schließlich in seiner Wohnung in der Steinbücheler Fichtenstraße, wo sie auch einen Totschläger sicherstellten. Dabei spuckte der 60-Jährige mehrmals in Richtung der Einsatzkräfte. Ein Notarzt diagnostizierte im Anschluss ein psychisches Krankheitsbild und sorgte dafür, dass der Mann in eine Klinik eingewiesen worden ist. (pg)

