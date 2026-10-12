Eine 61-jährige Frau hat bei einem Überfall in ihrem Auto am Sonntag in Alkenrath mehrere Zähne verloren. Wie die Polizei berichtet, wollte die Frau, die mit ihrem Auto der Marke Toyota Yaris am Sonntagmittag einen ihr bekannten 43-Jährigen auf der Alkenrather Straße in Höhe Graf-Galen-Platz absetzen. Ihr Bekannter bat die Frau dabei zunächst um Bargeld. Als sie es ablehnte, ihm Geld zu geben, riss der Mann ihr unvermittelt ihre Goldkette vom Hals. Dabei soll sich die Kette jedoch in den Zähnen der Frau verfangen haben.

Die daraufhin alarmierte Polizei traf den mutmaßlichen Täter gegen 13 Uhr auf der Straße Schlebuschrath an. Die Beamten brachten ihn zur Vernehmung ins Polizeipräsidium. Die Besatzung eines Rettungswagens fuhr die verletzte Frau in eine Klinik. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen des Tatgeschehens, sich unter 0221/2290 oder per E-Mail zu melden. (ps)

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