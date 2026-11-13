Tarifstreit„Der Standort ist schlichtweg zu teuer“

Die Warnstreiks zum Beispiel bei Tenneco und SKF scheinen es zu zeigen: Die Tarifrunde in diesem Herbst ist besonders schwierig. Woran liegt das?

Die besondere Schwierigkeit dieser Tarifrunde besteht darin, dass ein sonst üblicher Verteilungskonflikt mit einem grundlegenden Strukturkonflikt der M+E-Industrie zusammenfällt. Normalerweise verhandeln Gewerkschaften und Arbeitgeber nämlich darüber, wie ein wirtschaftlicher Erfolg verteilt wird. Diesmal aber geht es vorrangig darum, wieviel industrielle Wertschöpfung in Deutschland überhaupt noch bleiben kann. Denn machen wir uns nichts vor: Der Industriestandort ist schlichtweg zu teuer. Die Lage jedenfalls ist sehr ernst: So bezeichnen 44 Prozent der M+E-Unternehmen in NRW ihre Geschäftslage als schlecht, nur 17 Prozent als gut. Monatlich verlieren wir in der Branche 10.000 Arbeitsplätze. Das alles zeigt, dass sich angesichts des massiven Kostendrucks Produktion hierzulande kaum noch lohnt.

In den Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie heißt es immer wieder: Die Energiekosten sind eine große Belastung. Kann man da die Personalkosten nicht womöglich vernachlässigen?

Auf keinen Fall, denn wenn mehrere Kostenblöcke ein Unternehmen belasten, kann man ja nicht so tun, als wären zusätzliche Personalkosten unproblematisch, zumal das Gegenteil der Fall ist. So liegt im Mittelstand der Anteil der Arbeitskosten bei 30 bis 50 Prozent, teilweise sogar darüber. Fünf Prozent mehr Lohn ist dann natürlich gewaltig und für die meisten Unternehmen in der M+E-Industrie ganz einfach nicht mehr finanzierbar.

Der Anteil der Arbeitskosten liegt im Mittelstand bei 30 bis 50 Prozent Andreas Tressin

Die ganze Dramatik wird noch deutlicher, wenn man sich die Faktenlage in der Metall- und Elektroindustrie in Nordrhein-Westfalen im Detail anschaut: So kostet die Arbeitsstunde in der M+E-Industrie rund 55 Euro. Wir haben damit mit die höchsten Arbeitskosten der Welt und liegen 21 Prozent über dem Euroraum und den USA. Und weil die Arbeitskosten seit 2015 weiter gestiegen sind, ohne dass die Produktivität entsprechend zugenommen hat, sind die Lohnstückkosten im gleichen Zeitraum um rund 39 Prozent gestiegen.

Gleichzeitig liegt Deutschland bei den Jahresarbeitsstunden je Person im erwerbsfähigen Alter mit rund 1028 Stunden international auf dem vorletzten Platz. Der OECD-Durchschnitt liegt 193 Stunden höher. Das ist keine Schwarzmalerei, sondern leider bittere wirtschaftliche Realität, die eine ernsthafte Diskussion über die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standortes erfordert.

Hohe Kosten in den Unternehmen und stark gestiegene Lebenshaltungskosten für die Beschäftigten stoßen gerade aufeinander. Wie könnte eine sinnvolle Einigung denn aussehen?

Zunächst einmal brauchen wir ein gemeinsames Verständnis darüber, wie ernst die wirtschaftliche Lage in vielen Unternehmen ist – und vor allem auch den gemeinsamen Willen zu tragfähigen Kompromissen. Vor diesem Hintergrund ist das Arbeitgeberangebot ein bewusstes Signal für wirtschaftliche Vernunft: Eine differenzierbare Einmalzahlung von einem Prozent im Juli 2027 und eine Tabellenerhöhung von 1,3 Prozent ab Juli 2028 und eine Laufzeit bis Ende 2028. Nicht vergessen darf man dabei, dass bereits im April dieses Jahres die Entgelte um 3,1 Prozent erhöht wurden.

Die Botschaft beim Angebot ist klar: Dauerhaft sichere Arbeitsplätze können nur dort entstehen, wo Unternehmen rentabel arbeiten, investieren und im internationalen Wettbewerb bestehen können. Dafür aber brauchen wir einen tariflichen Rahmen, der der unterschiedlichen wirtschaftlichen Lage unserer Unternehmen gerecht wird und ihnen vor allem Handlungsspielräume lässt. Deshalb wollen die Arbeitgeber die Differenzierung nicht nur dauerhaft fortschreiben, sondern noch betriebsnäher gestalten, mit der Maßgabe, den Unternehmen auch Optionen zur Kostenentlastung zu verschaffen, um Arbeitsplätze zu sichern.

Die Tarifrunde wird von zahlreichen Warnstreiks in Köln und Leverkusen begleitet. Copyright: Thomas Banneyer/dpa

Fazit: Wir brauchen endlich wieder ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Entgeltentwicklung, Produktivität und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Wir können die IG Metall deshalb nur davor warnen, mit übermäßigen Warnstreikaktionen unrealistische Erwartungen bei ihren Mitgliedern weiter zu schüren, die sich in dieser schwierigen Wirtschaftslage schlichtweg nicht erfüllen lassen. Wer in diesen Zeiten nur alte Reflexe bedient und mit 24-Stunden-Streiks die Eskalation zur Verhandlungsstrategie erhebt, hat den Ernst der wirtschaftlichen Lage nun wirklich nicht verstanden. Offenbar gilt weiterhin: Business as usual, koste es, was es wolle, statt am Verhandlungstisch einen Kompromiss zu finden. Auf der Straße und vor den Werkstoren wird dieser sicherlich nicht gelingen.

Gerade die Autozulieferer befinden sich in einer strukturellen Krise. Dagegen werden in Tarifverhandlungen von der Arbeitgeberseite immer langfristige Abschlüsse angestrebt. Ist das überhaupt sinnvoll angesichts der Unsicherheiten?

Aus Arbeitgebersicht bleiben langfristige Tarifabschlüsse trotzdem attraktiv, denn ein Unternehmen braucht mehr denn je auch Planungssicherheit. Es muss nämlich wissen, wie sich seine Personalkosten entwickeln. So bietet ein Tarifabschluss mit längerer Laufzeit kalkulierbare Personalkosten, weniger Tarifkonflikte und Arbeitsausfälle, Planungssicherheit bei Kundenverträgen, verlässliche Grundlagen für Investitionsentscheidungen und Zeit, um notwendige betriebliche Veränderungen umzusetzen. Gerade Automobilzulieferer schließen häufig langfristige Lieferverträge mit ihren Kunden ab. Und die aktuelle Situation zeigt, dass sie ihre Verkaufspreise dabei alles andere als beliebig anpassen können.

Allerdings ist auch immer wieder von Fachkräftemangel die Rede. Gute Gehälter und gute Tarife sind sicherlich etwas, mit dem die Unternehmen werben können. Wie wichtig ist dieses Kriterium?

Momentan geht es nicht in erster Linie darum, möglichst viele Beschäftigte um jeden Preis zu gewinnen, sondern die richtigen Qualifikationen zu sichern, vorhandene Mitarbeiter weiterzuentwickeln und die Personalkosten im Verhältnis zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu halten. Ein attraktiver Arbeitgeber ist in den aktuell herausfordernden Zeiten deshalb nicht zwangsläufig derjenige mit den höchsten Tarif- und Zusatzleistungen. Sondern derjenige, der attraktive Arbeitsbedingungen mit einem wirtschaftlich zukunftsfähigen Geschäftsmodell verbinden kann.

Ganztägige Warnstreiks möglich

Am Mittwoch, 11. November, hat auch der Bezirk Köln-Leverkusen der IG Metall 24-stündige Warnstreiks beantragt. Bisher gab es nur kurze Ausstände: bei SKF in Opladen und bei Tenneco in Burscheid.

Knut Giesler, Bezirksleiter der IG Metall NRW und Verhandlungsführer, begründet den Plan ganztägig zu streiken, so: „Wir haben Vorschläge gemacht, wie Industriearbeitsplätze gesichert, Standorte gestärkt und Zukunft gestaltet werden können. Wir haben Lösungen auf den Tisch gelegt. Die Arbeitgeber haben sie ausgeschlagen. Wer Sicherheit fordert, bekommt von den Arbeitgebern Unsicherheit angeboten.“