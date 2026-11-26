Sie schleichen durch Gärten, klettern auf Dächer und durchstöbern Mülltonnen: Waschbären werden auch in Bergisch Neukirchen und Pattscheid immer öfter gesichtet. Größere Schäden sind bislang zwar nicht bekannt, die zunehmenden Beobachtungen beschäftigen jedoch die Anwohner. Carolin Pötzsch, Mitglied der Bezirksvertretung II, möchte deshalb von der Stadtverwaltung wissen, wie sich die Population entwickelt.

Wie viele Waschbären wurden gemeldet?

Mit einer Anfrage erkundigt sich Carolin Pötzsch, wie viele Meldungen über Waschbären seit 2021 bei der Stadt eingegangen sind und ob sich bestimmte Schwerpunkte im Stadtbezirk abzeichnen. Außerdem interessiert sie, welche Maßnahmen die Verwaltung bislang ergriffen hat und wie die Zusammenarbeit mit der unteren Jagd- und Naturschutzbehörde aussieht.

Auch möglichen Handlungsbedarf spricht die Bezirksvertreterin an. So könnten etwa öffentliche Abfallbehälter besser gesichert oder die Bevölkerung stärker über den Umgang mit den Tieren informiert werden. „Noch reden wir über Sichtungen, nicht über Schäden – und genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich ein Bild zu machen“, sagt Pötzsch. Waschbären gelten als invasive Art und breiten sich in Nordrhein-Westfalen seit Jahren aus. Auch im Rheinisch-Bergischen Kreis ist die Population zuletzt deutlich gewachsen. (vl)