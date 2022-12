Leverkusen – Nach dem Überfall auf ein Kiosk an der Ecke Dönhoffstraße / Breidenbachstraße hat die Polizei einen Mann festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, hatten zwei Maskierte den Kiosk in der Nacht zu Dienstag gegen 00.30 Uhr betreten und die Angestellte (59) mit einer Pistole bedroht. Die beiden Männer forderten die Übergabe von Bargeld. Letztlich griff einer der Unbekannten selbst in die Kasse und nahm Bargeld in bislang unbekannter Höhe heraus.

Gegen 3 Uhr überprüfte ein Streifenteam einen jungen Mann (18), der zu Fuß auf der Kölner Straße unterwegs war. Sein Erscheinungsbild entsprach exakt der Beschreibung des zweiten Täters. Die Polizisten nahmen den 18-Jährigen vorläufig fest. Er wird bei der Polizei Köln als jugendlicher Intensivtäter geführt. Die Ermittler beabsichtigen den Polizeibekannten einem Haftrichter vorzuführen. Zu seinem Komplizen dauern die Ermittlungen noch an.

Die 59-jährige Angestellte hatte die Männer, die deutsch mit unbekanntem Akzent sprachen, wie folgt beschrieben:



1. Täter:



- Männlich

- ca 1,75m groß

- ca. 25 - 30 Jahre alt

- schwarze Jacke mit Kapuze

- blau-weiße Maske

- dunkle Jeans

- schwarze Pistole

2. Täter:



- Männlich

- ca. 1,75m groß

- ca. 25 - 30 Jahre alt

- schwarze Jacke mit Kapuze

- rotes Tuch vor dem Gesicht

- grüne Hose

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (aga)