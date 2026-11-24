Die Sonne scheint durch die Baumkronen. Gelbe, orangefarbene und rote Blätter leuchten im herbstlichen Licht. Zwischen den bunt gefärbten Bäumen ist Sabine Honnef unterwegs. Sie ruft die Alpakas beim Namen, die sie allerdings etwas verhalten beobachten. Sofort fällt ihr etwas zur Zahngesundheit eines der Tiere ein. Man merkt bald, dass sie nicht nur die Tiere kennt, sondern auch ihre Eigenheiten, Gewohnheiten und Geschichten. Seit 1991 arbeitet sie im Wildpark. Damals begann sie als Tierpflegerin, später wurde sie stellvertretende Leiterin, heute steht sie an der Spitze der Einrichtung. Mehr als drei Jahrzehnte liegen zwischen diesen Stationen.

Der Wildpark wurde 1976 auf Initiative eines Förderkreises eröffnet, nachdem ein Zirkus Anfang der 1970er-Jahre einen Bären in der Stadt zurückgelassen hatte. Der Förderkreis Wildpark Leverkusen unterstützt den Park bis heute.

Die Alpakas sind besonders beliebt bei den Besuchern. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Ein Ort für alle Tierfreunde

Besonders Familien mit kleinen Kindern zieht es regelmäßig auf das Gelände. Doch die Besucher kommen längst nicht nur aus Leverkusen. Auch aus Köln, Düsseldorf und Bergisch Gladbach finden sie hierher. Die Alpakas gehören zu den Lieblingen der jungen Gäste.

Der Wildpark bemüht sich, nicht nur ein Ort für einen Familienausflug zu sein, sondern auch Wissen zu vermitteln. Kinder können hier Natur unmittelbar erleben und erfahren, dass Tiere eigene Bedürfnisse haben. Dass man Rücksicht nehmen muss. Und dass nicht immer alles so läuft, wie man es sich als Besucher vielleicht vorstellt. Ein Tier richtet sich nun mal nicht nach der Laune der Menschen. „Man muss Geduld haben und den Tieren Rückzugsorte bieten“, sagt Sabine Honnef.

Im Wildpark Reuschenberg leben vier Stachelschweine, die alle nur „die Günthers“ nennen. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Die Anforderungen sind gestiegen, die Vorschriften umfangreicher geworden. Für Sabine Honnef ist das ein wichtiger Teil ihrer Arbeit. Als sie 1991 im Wildpark anfing, lag der Schwerpunkt stärker auf der praktischen Tierpflege. Heute gehören zahlreiche weitere Aufgaben dazu: Dokumentationen, Gesundheitsvorsorge und organisatorische Arbeiten nehmen viel Zeit in Anspruch. Auch der Kontakt mit den Besuchern ist intensiver geworden. Viele Menschen richten sich mit ihren Fragen direkt an den Park. Das Team muss deshalb nicht nur versorgen und pflegen, sondern auch viel erklären und vermitteln.

Die Gehege am Parkeingang gehören zu den ältesten. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Die Otter haben viele Fans

Zu den besonderen Angeboten des Wildparks gehört die Lieblingstierstunde. Dabei können Besucher einem Tier gezielt Zeit widmen und mehr über dessen Leben erfahren. Die Lieblingstierstunde kostet 60 Euro unter der Woche und 80 Euro am Wochenende. Zu den beliebtesten Tieren gehören Ziegen, Alpakas und Otter. Auch Sabine Honnef verbindet mit den kleinen Wassermardern eine besondere Erinnerung. 2010 zog sie einen Fischotter mit der Hand auf. „So etwas ist einmalig“, sagt sie.

Ein Lebewesen richtet sich nun mal nicht nach der Laune der Besucher. Auch die Frettchen bleiben gerne in ihrem Versteck. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Inklusion gehört zum Alltag

Eine besondere Rolle in der Entwicklung des Wildparks spielt die Zusammenarbeit mit den Lebenshilfe-Werkstätten. Seit 2017 besteht diese Kooperation. Dabei geht es darum, Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung zu schaffen und Inklusion im Alltag erlebbar zu machen.

Alexander Marasch, 49 Jahre alt und Geschäftsführer der Lebenshilfe Werkstätten, sieht im Wildpark mehr als einen Ort für Besucher und Tiere. Menschen arbeiten hier zusammen, übernehmen Aufgaben und sind Teil eines gemeinsamen Alltags. Entscheidend ist, Fähigkeiten zu erkennen und Menschen selbstverständlich einzubeziehen. Der Park ist damit auch Arbeitsplatz und Ort der Begegnung. Verantwortung zeige sich in vielen Formen, gegenüber den Tieren und untereinander.

Die Ziegen dürfen von den Besuchern gestreichelt werden. Copyright: Viktoria Langenhuizen

50 Jahre Wildpark Reuschenberg – ein Anlass für eine große Feier. Doch dazu wird es nicht kommen. Dafür fehlen die finanziellen und personellen Ressourcen. Stattdessen geht es darum, den Betrieb zu sichern, Personal zu finden und weitere Unterstützer zu gewinnen.