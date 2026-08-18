Während sich die Lage in Hürtgenwald im Kreis Düren leicht entspannt, droht die nächste Feuerfront eine NRW-Stadt zu erreichen. Wegen der Ausbreitung des großen Waldbrandes von Belgien in Richtung Deutschland wird die grenznahe Stadt Monschau auf eine Evakuierung vorbereitet. Wir berichten im Liveblog.

Dienstag, 18. August

Kampf dauert an – Brand bleibt unberechenbar

6.39 Uhr: Über Nacht hat sich der Brand nicht weiter ausgebreitet. Allerdings sei das Feuer „unberechenbar“, sagte der belgische Innenminister Bernard Quintin. elbst wenn es unter Kontrolle gebracht worden sei, müsse man das Gebiet unter Wasser setzen, um ein erneutes Aufflammen zu vermeiden. Die Nachlöscharbeiten dürften demnach Wochen dauern.

Montag, 17. August

Feuerwehrkraft in Klinik – „ganz neue Lage“ droht am Dienstag

16.10 Uhr: Beim Einsatz im belgischen Hohen Venn ist eine Einsatzkraft der unterstützenden Feuerwehr aus Monschau mit Verdacht auf einen Herzinfarkt ins Krankenhaus gekommen. Das berichtete der Leiter der Feuerwehr in der Eifelstadt, die direkt an der belgischen Grenze liegt.

Ein Feuerwehrfahrzeug der belgischen Kollegen sei in einem Graben gelandet, daher könnten die Monschauer Einsatzkräfte nicht mit größeren Fahrzeugen vorrücken, schilderte Einsatzleiter Philipp Krüger in einer Pressekonferenz. Aktuell löschten 60 Brandschützer aus Monschau mit Schläuchen. Das sei sehr kräftezehrend, das Personal müsse regelmäßig ausgetauscht werden.

Monschau: Ein Feuerwehrfahrzeug fährt in Kalterherberg an Einsatzfahrzeugen vorbei, die auf ihren Einsatz warten. Die Bekämpfung des Brands im Naturschutzgebiet Hohes Venn in Belgien direkt an der Grenze zu Deutschland geht weiter. Copyright: Federico Gambarini/dpa

Bisher habe man verhindern können, dass der Brand sich weiter in Richtung der deutschen Grenze bewege. Am Morgen sei die Rauchbelastung in Teilen von Monschau sehr stark gewesen. Für Dienstag sind Krüger zufolge starke Winde, auch einzelne starke Böen aus Richtung Südwest vorhergesagt. Das sei eine „ganz neue Lage“, auf die man sich nun vorbereite.

Nina-App warnt vor Brandgeruch in Rhein-Sieg und Bonn

13.37 Uhr: Aufgrund des Brandes im Hohen Venn kommt es derzeit auch im Rhein-Sieg-Kreis zu Geruchsbelästigung. Am Montagvormittag wurde eine Warnung in der Nina-App für den gesamten Rhein-Sieg-Kreis herausgegeben. Es komme im gesamten Kreis zu Geruchsbelästigung, heißt es in der App. „Es besteht aktuell keine Gesundheitsgefahr.“ Auch Bonn ist von der Warnung betroffen. Die Bürgerinnen und Bürger sind demnach aufgefordert, vorsorglich Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gefahr bestehe für die Region keine.

Wassereintrübung in Monschau wegen Waldbrand im Hohen Venn

12.43 Uhr: In der Region Monschau kann es aktuell zu Eintrübungen des Trinkwassers kommen. Grund dafür sei die erhöhte Wasserentnahme zur Löschung des Feuers im Naturschutzgebiet Hohes Venn, wie der Wasserversorgungszweckverband Perlenbach mitteilte.

Die Eintrübungen seien jedoch gesundheitlich unbedenklich. Der Wasserversorger gehe davon aus, dass das Leitungsnetz bis Montagnachmittag wieder vollständig ausgespült sein werde.

Feuer rückt nicht weiter vor – Evakuierte aus Monschau können vorerst noch nicht zurück

11.40 Uhr: Der Monschauer Einsatzleiter Philipp Krüger sagte am Morgen, die Nacht sei sehr ruhig verlaufen. Man habe die Situation „etwas entschärfen“ können. Das Feuer rückte nicht weiter auf die deutsche Grenze vor.

Blick von dem Ortsteil Monschau-Kalterherberg auf die belgische Seite, wo das Hohe Venn in Flammen steht. Copyright: Thomas Banneyer/dpa

Die 30 Menschen aus dem grenznahen Monschau-Kalterherberg, die am Sonntagabend wegen drohender Rauchbelastung evakuiert worden waren, könnten aktuell noch nicht zurück in ihre Häuser zurück, sagte Krüger. Weitere Evakuierungen seien derzeit nicht geplant: „Die nächste Linie zur weiteren Evakuierung liegt noch weit, weit entfernt“, stellte er klar.

11 Uhr: Der Brand im Hohen Venn breitet sich offiziellen Angaben zufolge derzeit nicht mehr in Richtung deutscher Grenze aus. „Der Wind weht günstig, und die derzeitigen Regenfälle tragen dazu bei, die Ausbreitung einzudämmen“, teilte der Leiter der Krisenkommunikation des Gouverneurs der Provinz Lüttich, Tony Hosmans, am Montag mit. Das Feuer sei allerdings noch nicht unter Kontrolle, betonte Hosmans.

Feuerwehrleute warten an der Einsatzleitung in Kalterherberg auf ihren Einsatz. Die Bekämpfung des Brands im Naturschutzgebiet Hohes Venn in Belgien direkt an der Grenze zu Deutschland geht weiter. Copyright: Federico Gambarini/dpa

10.52 Uhr: Nach der Evakuierung von Teilen des Eifel-Ortes Monschau hofft die Stadt auf eine Besserung der Lage durch Regen. „Im Moment regnet es. Wir erwarten, dass sich die Situation entspannt“, sagte Andrea Compes von der Stadtverwaltung der Nachrichtenagentur AFP am Montagmorgen. „Wir hoffen auf eine positive Wendung.“

Wegen des Brandes im jenseits der Grenze gelegenen Naturschutzgebiet Hohes Venn waren am Sonntagabend zwei Straßenzüge in Monschau evakuiert worden. Für Bürger wurde der Stadt zufolge eine Betreuungsstelle in einer Schule eingerichtet.

Das von VHP zur Verfügung gestellte Foto zeigt Feuerwehrleute im Einsatz beim Großbrand im Naturschutzgebiet Hohes Venn (Hautes Fagnes). Copyright: -/Images VHP via Belga/dpa

Bundeswehr schickt NH90-Hubschrauber nach Belgien

8.23 Uhr: Die Bundeswehr stellt für die Bekämpfung des Brandes im Hohen Venn zwei NH90-Hubschrauber mit Löschwasserbehältern zur Verfügung. „Der Einsatz beginnt noch heute und ist zunächst für sieben Tage vorgesehen“, erklärte das Ministerium am Montagmorgen.

Leichter Regen, feuchte Luft, kein Wind: Lage hat sich stabilisiert

7.29 Uhr: Der Regen hilft von oben - am Boden werden die Maßnahmen mit Tageslicht wieder intensiviert, wie Franz-Karl Boden, Stellvertreter der Bürgermeisterin von Monschau, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Hubschrauber nehmen ihren Einsatz wieder auf.

Flammen schlagen hoch in der Hochmoor- und Sumpflandschaft Hohe Venn unweit der deutschen Grenze. Copyright: Christoph Reichwein/dpa

7.03 Uhr: Hilfe kommt von oben: In Monschau regnet es aktuell. Laut Wettervorhersage soll es auch in den kommenden Stunden weiterregnen.

5.59 Uhr: Leichter Regen, feuchte Luft, kein Wind: Das Feuer im Naturschutzgebiet Hohes Venn rückt aktuell nicht mehr auf die deutsche Grenze vor. In der Nacht waren die Flammen bis auf 300 Meter herangerückt. Zeitweise wurde befürchtet, dass der Wind auffrischt, sich zusätzlich ungünstig dreht und die Flammen Richtung Deutschland treibt.

Einsatzkräfte kämpfen in der Nacht weiter gegen die Flammen

Sonntag, 16. August

23.29 Uhr: Wegen des enormen Waldbrandes im Hohen Venn haben die Behörden eine Evakuierung in Teilen von Monschau angeordnet. „Die aktuelle Entwicklung des Brandgeschehens im Hohen Venn erfordert eine sofortige Evakuierung folgender Straßenzüge in Kalterherberg: Ruitzhof und Geisberg“, teilte die Stadt Monschau auf ihrer Internetseite mit. Die Häuser seien sofort zu verlassen, hieß es. Eine Notunterkunft sei in der Sekundarschule in Simmerath eingerichtet worden. Betroffen seien 17 Häuser und maximal 30 Menschen.

21.59 Uhr: Seit Stunden wässern rund 100 Einsatzkräfte aus Stadt und Städteregion Aachen den Waldrand bei Ruitzhof. Mit Wasserwerfern und Wasserfässern versuchen sie, die Feuerlinie aufzuhalten. Für die Wasserversorgung wurde eine kilometerlange Pumpleitung verlegt. Der Einsatz soll voraussichtlich die ganze Nacht andauern.

Ein Hubschrauber der belgischen Polizei mit einem Bambi Bucket, ein Löschwasser-Außenlastbehälter, fliegt zu einer provisorischen Wasseraufladestelle im Hohen Venn, um Löschwasser aufzutanken. Copyright: Christoph Reichwein/dpa

Weitere Kräfte der Monschauer Feuerwehr stehen in Alarmbereitschaft, falls das Feuer weiter Richtung Deutschland zieht. Laut einer „Firemap“ ist die Brandfront noch etwa einen Kilometer von der deutschen Einsatzstelle entfernt. Auch die belgischen Einsatzkräfte kämpfen in der Nacht weiter gegen die Flammen.

20.08 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dankt den Einsatzkräften und freiwilligen Helfenden für ihren Einsatz gegen die Waldbrände. Die Feuer zeigten, dass Katastrophen nicht an Staatsgrenzen haltmachten. Europa müsse deshalb bei der Brandbekämpfung und im Kampf gegen den Klimawandel zusammenstehen, so Steinmeier. „Mein großer Dank gilt allen Feuerwehrleuten, den Soldaten und den vielen freiwilligen Helfern.“

18.54 Uhr: Feuerwehrleute aus Stadt und Städteregion Aachen unterstützen inzwischen die Einsatzkräfte auf belgischer Seite. Die Kräfte sammeln sich im Raum Kalterherberg und fahren von dort gemeinsam ins Einsatzgebiet. In Monschau ist aktuell nur wenig bis gar kein Rauch festzustellen. Nach Angaben der Städteregion sind für das Stadtgebiet derzeit keine zusätzlichen Maßnahmen nötig. Die Feuerwehr Monschau beobachtet die Lage weiter genau.

Die belgische Feuerwehr bekämpft den Brand in der Hochmoor- und Sumpflandschaft Hohe Venn unweit der deutschen Grenze. Gleichzeitig ist ein Chinook-Hubschrauber mit einem Wassersack zur Bekämpfung der Flammen im Einsatz. Copyright: Christoph Reichwein/dpa

17.20 Uhr: Die Einsatzkräfte in Nordrhein-Westfalen wappnen sich gegen ein Übergreifen der Flammen auf deutsches Gebiet. Im Grenzbereich rund um Monschau-Kalterherberg hat die Feuerwehr der Städteregion Aachen mit präventiven Schutzmaßnahmen begonnen. Um eine Ausbreitung des Feuers im Keim zu ersticken, wässern die Einsatzkräfte derzeit gezielt die grenznahen Wald- und Baumbestände.

16.06 Uhr: Die Feuerwehr Monschau erkundet derzeit die Lage im angrenzenden Waldbrandgebiet. Einsatzkräfte waren dorthin aufgebrochen, um sich vor Ort ein genaueres Bild von der Situation zu machen. Nach ihrer Rückkehr ist für den späten Nachmittag eine weitere Lagebesprechung vorgesehen. Evakuierungen sind nach aktuellem Stand nicht geplant.

15.11 Uhr: Kurz vor dem Ortsteil Kalterherberg der Stadt Monschau sind weiterhin regelmäßig Löschhubschrauber im Einsatz. Die Maschinen fliegen durch die dichten Rauchwolken zur Brandstelle, kehren anschließend zur Wasseraufnahme zurück und starten wenig später erneut.

Dichter Rauch eines Brandes in der Hochmoor- und Sumpflandschaft Hohe Venn liegt über dem See Lac de Robertville. Copyright: Christoph Reichwein/dpa

Anders als die Landwirte können die Hubschrauber derzeit offenbar nicht auf den nahe gelegenen See von Robertville in Belgien zurückgreifen. Nach Angaben von Reportern des belgischen Senders VRT ist die Rauchentwicklung über dem Stausee so stark, dass bislang kein Löschhubschrauber dort Wasser aufnehmen konnte.

14.17 Uhr: Weil der Wind in der Nacht mehrfach gedreht habe, bleibe die Lage „kompliziert“erklärten die Behörden in Belgien. Die Stadt Monschau geht aber derzeit nicht mehr davon aus, dass die Flammen über die Grenze übergreifen. Aktuell hat sich der Waldbrand etwa anderthalb Kilometer von der deutschen Grenze entfernt im Naturschutzgebiet Hohes Venn ausgebreitet.

13.01 Uhr: Nach derzeitigem Stand sieht die Stadt Monschau keine Notwendigkeit, eine Evakuierung anzuordnen. Die rund 5.000 Bewohnerinnen und Bewohner der Ortsteile Kalterherberg und Mützenich müssen ihre Häuser nicht verlassen, sagte eine Stadtsprecherin auf dpa-Anfrage.

Rauchwolken werden von Monschau weggetrieben

Die Feuerfront im belgischen Hohen Venn befindet sich laut Stadt zwar weniger als zwei Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Aber: „Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht davon auszugehen, dass das Brandgeschehen auf deutsches Territorium übergreifen wird“, hieß es auf der Homepage der Stadt.

12.04 Uhr: Die Gefahrenlage in Monschau an der belgischen Grenze hat sich nach Einschätzung der dortigen Feuerwehr entspannt. „Wir fahren zurück“, sagte Einsatzleiter Philipp Krüger der Nachrichtenagentur dpa. „Aktuell sind wir noch mit 20 Personen auf Reserve vor Ort.“ Außerdem hat sich der Wind gedreht und ist abgeflaut. Aktuell werden die Rauchwolken von Monschau weggetrieben.

Zusätzliche Hilfe erwartet

11.41 Uhr: Zusätzliche Hilfe wird am Sonntag erwartet, nachdem Belgien andere EU-Länder um Unterstützung gebeten hat, so RTBF. Feuerwehrleute aus Deutschland und Luxemburg sowie zwei Hubschrauber aus den Niederlanden sind bereits vor Ort, teilten die lokalen Behörden mit. Nach einer Hitzewelle Anfang der Woche sanken die Temperaturen in Belgien über Nacht.

Brand weiter außer Kontrolle – Hoffen auf Regen

11.14 Uhr: Der Waldbrand an der Grenze zu Deutschland weitet sich aus. Einsatzkräfte hoffen, dass Verstärkung aus dem Ausland und kühlere Temperaturen dazu beitragen, das Feuer im Naturschutzgebiet Hohe Venn unter Kontrolle zu bringen. Die Feuerfront erstreckte sich am Sonntagmorgen über einen Kilometer, wie der öffentlich-rechtliche Sender RTBF berichtete. Unter Kontrolle ist die Feuerfront noch nicht.

Neben den wechselnden Winden erschwert das unwegsame Gelände des Hohen Venns die Löscharbeiten. Nur wenige Straßen führen in das Gebiet, und ausgedehnte Torfmoore machen die Brandbekämpfung schwierig.

10 Uhr: Laut Deutschem Wetterdienst ist in der Region heute nicht mit Regen als Unterstützung zu rechnen. Es werde keinen Niederschlag geben, der Wind werde dort aber schwach bis mäßig - also recht günstig - ausfallen, sagte eine Meteorologin des Wetterdienstes.

Löscharbeiten laufen auf Hochtouren

9.14 Uhr: Wie die Provinz Lüttich am Sonntagmorgen mitteilte, waren in der Nacht mehr als 250 Einsatzkräfte aus Belgien und Deutschland im Einsatz, darunter Feuerwehr, Polizei, Zivilschutz, Militär und Rettungsdienste. Auch zwei Chinook-Hubschrauber aus den Niederlanden sind im Einsatz.

Monschau richtet Anlaufstelle für Evakuierte ein

8.13 Uhr: Polizei und Feuerwehr in Monschau bitten darum, den Notruf nur im Notfall zu wählen. Wer Hilfe benötigt, z.B. aus gesundheitlichen Gründen, kann sich an eine der folgenden Telefonnummern wenden: 02472 81-0, 02472 81-210, 02472 81-209 oder 02472 81-212.

8.01 Uhr: Für alle Menschen, die nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen können, hat die Stadt Monschau im Bürgercasino Imgenbroich eine Anlaufstelle eingerichtet. Diese ist seit 7 Uhr geöffnet.

Bewohner sollen Häuser und Wohnungen bis 10 Uhr verlassen

7.24 Uhr: Nach Informationen des Gouverneurs der belgischen Provinz Lüttich habe der Waldbrand mittlerweile eine Fläche von 2.700 Hektar erfasst. Das entspricht umgerechnet fast 3.800 Fußballfeldern. Zum Vergleich: Beim Brand im nur 20 Kilometer von Monschau entfernten Hürtgenwald in der Eifel sind nach Angaben des Kreises Düren etwa 300 Hektar Wald vom Feuer betroffen.

6.31 Uhr: Auf ihrer Webseite rief die Stadt Monschau am Morgen erste Bewohner dazu auf, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Dort heißt es: „Da gesundheitliche Gefahren durch den Brandrauch nicht ausgeschlossen werden können, wird den Einwohnerinnen und Einwohnern von Plattevenn, Leyloch und Kalterherberg westlich des Messewegs dringend empfohlen, diese Bereiche bis 10 Uhr zu verlassen und bei Verwandtschaft und Freunden unterzukommen.“

6.26 Uhr: Die Feuerfront im Hohen Venn befindet sich nur noch etwa drei Kilometer von der deutschen Grenze entfernt.

Die Eifelstadt Monschau mit ihren rund 12.000 Einwohnern gilt als Touristenmagnet in der Region. Sie ist besonders für ihre mit Fachwerkhäusern geschmückte Altstadt bekannt, die auch immer wieder als Filmkulisse dient. Monschau liegt direkt am Hohen Venn, einem Hochmoor zwischen Deutschland und Belgien. (red)