Auf der A1 in Richtung Dortmund ist am Morgen zwischen Remscheid und Wuppertal ein Lastwagen umgekippt. Er liegt quer über zwei Fahrstreifen, sodass nur eine Spur befahrbar ist, wie die Polizei mitteilte. Hinter der Unfallstelle bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau.

Der Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Fahrzeuge waren nach Polizeiangaben nicht beteiligt. Vermutlich verlor der Mann die Kontrolle über den Lastwagen, der daraufhin umkippte. Wie lange die Bergung dauert und wann die Autobahn wieder vollständig befahrbar ist, war zunächst unklar. (dpa/red)