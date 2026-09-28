Bei Schüssen in einer Teestube im nordrhein-westfälischen Marl ist in der Nacht zum Montag ein 39-jähriger Mann getötet worden. Zwei weitere Männer im Alter von 35 und 40 Jahren wurden verletzt, wie die Polizei in Recklinghausen und die Staatsanwaltschaft Essen mitteilten.

Mehrere Zeugen alarmierten demnach kurz nach 03.00 Uhr die Polizei wegen der Schüsse in der Teestube im Stadtteil Hüls.

Polizei und Mitarbeiter der Spurensicherung am Tatort. Copyright: Bernd Thissen/dpa

Einsatzkräfte stießen vor Ort auf den getöteten 39-Jährigen aus Recklinghausen sowie die beiden weiteren Verletzten aus Oberhausen und Herne. Die beiden Verletzten kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Mehrere Menschen seien vom Tatort, hieß es weiter. Die Polizei nahm Ermittlungen zu den Tathintergründen auf und setzte eine Mordkommission ein. (afp/jv)