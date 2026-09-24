Bei einem Verkehrsunfall auf der L 240 in Alsdorf ist ein 33-jähriger Motorradfahrer am Mittwochnachmittag schwer verletzt worden. Eine Beifahrerin in dem beteiligten Auto erlitt leichte Verletzungen.

Nach Angaben der Polizei Aachen ereignete sich der Unfall gegen 15.40 Uhr an der Kreuzung Hoengener Straße/L 240. Der Motorradfahrer war auf der L 240 in Richtung Eschweiler unterwegs und hatte zunächst an einer roten Ampel gewartet. Auf der gegenüberliegenden Seite stand ein 75-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen in Richtung Alsdorf ebenfalls vor der roten Ampel.

Motorradfahrer verlor Kontrolle über Maschine

Als die Ampel für den Motorradfahrer auf Grün schaltete, fuhr er an. Dabei verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine und prallte frontal mit dem Auto des 75-Jährigen zusammen. Durch die Kollision erlitt der 33-Jährige schwere Verletzungen. Die Beifahrerin des Autofahrers wurde leicht verletzt.

Für die Unfallaufnahme musste die L 240 zeitweise gesperrt werden. Das Verkehrsunfallkommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zur Sicherung und Dokumentation der Spuren war außerdem ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Nordrhein-Westfalen im Einsatz. (jv)