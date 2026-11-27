Zwei Kinder sind in Neuss von einem Auto erfasst und verletzt worden – davon eins schwer. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei wollte ein 22-Jähriger mit seinem Wagen an einer Kreuzung im Süden von Neuss abbiegen. Dabei habe er offenbar die beiden Mädchen im Alter von sieben Jahren übersehen, die gerade die Straßenkreuzung auf Tretrollern überquerten.

Autofahrer erfasst zwei Mädchen auf Tretrollern in Neuss

Laut Polizei gibt es den Verdacht, dass der Autofahrer „unter dem Einfluss von Rauschmitteln gestanden haben könnte“. Deswegen wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Beide Kinder wurden ins Krankenhaus eingeliefert und behandelt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise. (dpa/red)