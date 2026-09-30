Heute gibt es in Nordrhein-Westfalen noch einmal sommerliche Temperaturen, ehe es zurück in den Herbst geht. Die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erwarten, dass die Thermometer heute auf 26 bis 29 Grad klettern. Ansonsten startet der Tag heiter, bringt im Tagesverlauf aber von Westen her zunehmend Wolken.

Der Donnerstag bringt nicht nur Abkühlung, sondern auch verbreitet Regen sowie einzelne Gewitter. Örtlich kann es sogar mehrstündigen Starkregen geben. Die Höchstwerte liegen laut Vorhersage zwischen 19 und 22 Grad.

Ruhigeres Herbstwetter ab Freitag

Der Freitag beginnt zunächst grau, bringt später voraussichtlich aber zunehmend Auflockerungen, vor allem im Westen. Es bleibt überwiegend trocken bei höchstens 18 bis 22 Grad.

Heiter bis wolkig zeigt sich der Samstag, wenngleich es örtlich etwas nass werden könnte. Es gibt maximal 17 bis 21 Grad. (dpa/red)