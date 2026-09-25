Ein 32 Jahre alter Mann ist in Schwalmtal (Kreis Viersen) ist von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wurde nach dem Unfall am Donnerstagabend mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Nach Angaben der Polizei war ein 19 Jahre alter Autofahrer mit zwei Beifahrern unterwegs gewesen.

Nach bisherigen Erkenntnissen traten plötzlich zwei Menschen aus einem Feld auf die Straße. Einer von ihnen wurde von dem Wagen erfasst und mehrere Meter mitgeschleift. Der Fahrer, die beiden Beifahrer und der zweite Fußgänger blieben unverletzt. Da ein Alkoholeinfluss des verletzten Fußgängers nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde eine Blutprobe angeordnet. (dpa/red)