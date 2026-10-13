An einer Wuppertaler Gesamtschule ist Amokalarm ausgelöst worden. Das hat ein Polizeisprecher auf dpa-Anfrage bestätigt. Die Schule sei vorsorglich evakuiert worden und werde nun von Polizeikräften abgesucht.

„Wir sind vor Ort und klären, was da genau los ist. Bislang gibt es aber keine Hinweise auf eine Straftat oder eine Gefahrensituation“, sagte der Sprecher. Zudem werde versucht herauszufinden, wer den Alarm ausgelöst hat und warum. (dpa)