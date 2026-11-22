Glätte, Raureif und Nebel prägen das Wetter in NRW zum Start in die neue Woche. Maßgeblich ist dafür Nachfrost. Und im Nordosten des Landes könnten in den nächsten Tagen erste Schneeschauer niedergehen.

Die Temperaturen fallen laut dem Deutschen Wetterdienst in Essen in der Nacht zu Montag (23. November) und den folgenden Nächten auf bis zu minus fünf Grad Celsius, im Bergland sogar auf bis zu minus sieben Grad. Dort sind auch tagsüber stellenweise Minustemperaturen möglich.

Nebel, Frost und glatte Straßen zum Wochenstart in NRW

In vielen Gebieten wird mit Gefahr durch Glätte gerechnet. Dazwischen scheint aber auch immer wieder die Sonne. Die Werte kommen über fünf Grad plus nicht hinaus. (dpa/red)