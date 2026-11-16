Einem sonnigen Herbst-Samstag (14. November) folgt in Nordrhein-Westfalen ein Wetterwechsel. In der Nacht zum Sonntag (15. November) fallen die Temperaturen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) unter den Gefrierpunkt, sodass es Reifglätte oder durch gefrierenden Regen Glatteis geben kann. Am Tag ziehen dann aus Westen Tiefdruckgebiete ins Land. Regen und starker böiger Wind setzen ein, die Temperaturen steigen auf acht bis zwölf Grad.

In exponierten Lagen können stürmische Böen laut DWD nicht ausgeschlossen werden. Das bewegte Wetter hält bis in die Mitte der kommenden Woche an. So gibt es laut Prognose reichlich Regen, der örtlich kräftig und anhaltend ausfallen kann, starken Wind und vereinzelte Gewitter mit stürmischen Böen. (dpa/red)