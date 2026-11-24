Wenn am Sonntag Gottesdienst gefeiert wird, dann wird es bei Franca und Benedikt Ehl eng: 21 Menschen sind dann in ihrem Wohnzimmer, singen, beten, hören eine Predigt. Auch das gemeinsame Mittagessen gehört dazu, ebenso der persönliche Austausch.

Die freikirchliche „Saalekirche“, die das junge Ehepaar vor sechs Wochen ins Leben gerufen hat, ist noch in der Gründungsphase, wächst aber schnell. „Das Wohnzimmer ist jetzt schon zu klein. Wir suchen Räume“, sagt die Theologin Franca Ehl im Gespräch mit der Mitteldeutschen Zeitung in Halle.

Mit der Gemeindegründung verwirklicht das Paar, das ursprünglich aus dem Oberbergischen kommt, in Sachsen-Anhalt einen Lebenstraum. Seit ihrer Kindheit sind beide von evangelisch-freikirchlichen Gemeinden geprägt. Kennengelernt und ineinander verliebt haben sie sich in Oberberg, als 13-Jährige bei einem christlichen Sommerlager. Später engagierten sie sich im Forum Wiedenest, dem freikirchlichen Bildungs- und Begegnungszentrum im Osten von Bergneustadt: „Wir organisieren und leiten Sommerlager für Kinder und Jugendliche“, berichtet Benedikt Ehl.

Ihre „Saalekirche“ ist eine Neugründung unter dem Dach des Bundes freikirchlicher Pfingstgemeinden, für die die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten zentral ist, wie in der Bibel beschrieben. Das hört sich abstrakt an, ist für Benedikt Ehl aber ganz praktisch: „Wir glauben, dass der Heilige Geist unter uns ist.“ Wie in der übrigen evangelischen Kirche auch ist bei der Pfingstbewegung vor allem die Bibel das Fundament des Glaubens. Diese Glaubensrichtung hat nach eigenen Angaben weltweit 540 Millionen Anhänger, in Deutschland rund 80.000 in über 1.000 Gemeinden.

Seit drei Jahren in Halle

Bisher aber nicht in Halle. „Wir wollen keine Konkurrenz zu anderen Kirchengemeinden in Halle sein, sondern eine Kirche für Menschen, die bislang keinen Zugang zum Glauben hatten“, betont die 25-jährige Franca Ehl.

Nach einem Bachelor-Studium der evangelischen Theologie hängt sie gerade ein zweites Hochschulstudium an, das stärker den Glauben der Pfingstgemeinden im Fokus hat. Seit knapp drei Jahren wohnt das Paar in Halle. „Wir wussten, dass die Gemeindegründung hier sein sollte“, sagt Bauingenieur Benedikt Ehl.

Er hatte damals in der Saalestadt einen Job angetreten. Den hat er nach der Geburt des zweiten Kindes aufgegeben und will sich nun gemeinsam intensiv mit seiner Frau der Gemeindegründung widmen. „Weil Jesus zu schön ist, um ihn für uns zu behalten“ ist sein Motto.

Die Stadt Halle hat für die beiden auch einen Symbolcharakter: „August Hermann Francke war ein gutes Beispiel dafür, wie Kirche zum Menschen geht, statt darauf zu warten, dass die Menschen in die Kirche gehen“, sagt Ehl. Francke war ein deutscher evangelischer Theologe, Pfarrer, Pädagoge und Kirchenlieddichter. Er war einer der Hauptvertreter des Halleschen Pietismus und gründete im Jahr 1698 die bis heute bestehenden Franckeschen Stiftungen. In jenem Jahr wurde in Halle der Grundstein für ein neues Waisenhaus gelegt, und innerhalb von 30 Jahren entstanden Schul- und Wohngebäude, Werkstätten, Gärten, das Frauenzimmerstift und eine Apotheke. In insgesamt 50-jähriger Bautätigkeit wuchs eine Schulstadt heran. Die Freikirche, sagt Benedikt Ehl, sei durch diesen Pietismus geprägt, der davon ausgeht, dass jeder Mensch eine Beziehung zu Gott hat.

Spenden und Sponsoren

Zwar gab es vom Ecclesia-Verbund, einem Teil des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden, eine kleine Anschubfinanzierung für die Gemeindegründung. Doch da die Freikirche keine Steuern erhebt, wollen Benedikt und Franca Ehl auf Spenden und Sponsoren setzen. Zum Lebensunterhalt trägt jetzt die mobile „Manna Café Bar“ bei, die Benedikt Ehl bei Hochzeiten, Firmenfeiern und anderen Event vor Ort rollt.

Noch ist die neue Gemeinde in der Gründungsphase und bietet nur einmal im Monat Gottesdienste an. An allen anderen Sonntagen ist der Fokus auf dem Team. „Aber im Dezember 2027 werden wir unseren Eröffnungsgottesdienst feiern“, ist sich Ehl sicher. Ab dann soll jeden Sonntag zum Gottesdienst eingeladen werden, und auf alle Fälle in neuen Räumen und nicht mehr im Wohnzimmer.