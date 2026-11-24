Verzögerungen wegen Frost

Aufgrund der aktuellen Witterung kommt es bei der Biotonnenleerung im gesamten Bav-Einzugsgebiet derzeit zu Verzögerungen. Die nächtlichen Minusgrade führen dazu, dass Bioabfälle in den Behältern festfrieren. Dadurch können Tonnen nicht immer vollständig geleert werden.

Inhalt am Vorabend lockern

Der Bav bittet die Haushalte um Mithilfe. Am Abend vor der Leerung sollte der Inhalt der Tonne mit einem geeigneten Gegenstand gelockert werden, damit alles, was nicht festgefroren ist, beim Kippen problemlos in das Sammelfahrzeug fällt. Besonders feuchtes Laub und feuchter Biomüll sollten nicht zu fest in den Behälter gepresst werden, da sie dann leichter festfrieren.

Karton für Reste bereitstellen

Da die frostigen Temperaturen in den kommenden Tagen voraussichtlich anhalten und das Problem noch einige Zeit bestehen kann, bittet der Verband um eine zusätzliche Maßnahme: Ist der Behälter am Leerungstag nicht vollständig entleert worden, kann ein Karton mit dem Material, das nicht mehr in die Tonne passt, neben dem Behälter bereitgestellt werden. So bleiben keine Bioabfälle zurück.

Entspannung erst bei dauerhaftem Tauwetter

Der Bav weist darauf hin, dass sich die Lage voraussichtlich erst entspannt, wenn die Temperaturen wieder dauerhaft über dem Gefrierpunkt liegen. Aktuelle Informationen zur Abfuhr veröffentlicht der BAV laufend auf seiner Internetseite.

Dank für Verständnis

Der Bav bittet die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für die witterungsbedingten Einschränkungen und dankt für die Unterstützung. (ar)