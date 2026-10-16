Das BSW hat am Wochenende in Gummersbach seine Direktkandidaten für die kommende Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen aufgestellt.

Torben Herbst tritt in Oberberg Nord an

Für den Wahlkreis 23 (Oberberg Nord) wurde Torben Herbst mit 100 Prozent der Stimmen zum Landtagskandidaten gewählt. Das 19-jährige Ratsmitglied aus Wipperfürth ist damit der jüngste Direktkandidat im Oberbergischen Kreis. Herbst studiert an der TH Köln, ist als Local Assistant im Abgeordnetenbüro des Europäischen Parlamentes tätig und zudem stellvertretender Landesvorsitzender des BSW-Jugendverbandes in NRW. Das hat das BSW jetzt mitgeteilt.

Herbst: „Die Menschen wollen keinen Krieg“

Zu seiner Wahl sagt Torben Herbst: „Die Menschen wollen keinen Krieg, sie wollen Entlastung, einen funktionierenden Tankrabatt, einen höheren Mindestlohn, günstige Mieten durch eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft sowie die Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne, Investitionen in die Schulen und Infrastruktur und keine Brücken, die so konstruiert werden, dass Panzer künftig drüberfahren können.“

Diyar Agu kandidiert in Oberberg Süd

Für den Wahlkreis 24 (Oberberg Süd) wurde Diyar Agu ebenfalls mit 100 Prozent der Stimmen zum Landtagskandidaten gewählt. Der 27-jährige sitzt seit sechs Jahren im Gummersbacher Stadtrat, ist Mitglied im Kreistag, arbeitet im Abgeordnetenbüro des Europäischen Parlamentes und ist Landesvorsitzender des BSW-Jugendverbandes in NRW.

Agu fordert politische Wende und Entlastung der Kommunen

„NRW sollte Sachsen-Anhalt darin folgen, die CDU und Henrik Wüst abzuwählen und eine echte politische Wende zu ermöglichen. Während unsere Industrie unter den hohen Gaspreisen ausstirbt, lässt Schwarz-Grün die Kommunen finanziell ausbluten. Es wird Zeit für ein Ende der Russland-Sanktionen und günstige Energieimporte, so wie Trump es jetzt beim Diesel vollzieht, sowie eine auskömmliche finanzielle Ausstattung der Kommunen inklusive eines Erlasses aller Altschulden, um zu verhindern, dass Kommunen in die Haushaltssicherung fallen“, sagt Agu.

Mit der Aufstellung der Direktkandidaten beginnt für den Kreisverband die Vorbereitung auf die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Beide Kandidaten wollen die politischen Anliegen des BSW in ihren Wahlkreisen vertreten und im kommenden Wahlkampf mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. (ar)