Auszeichnung beim Großen Sportabend

Die Liste derjenigen, die die Graf-Eberhard-Medaille besitzen, wird länger: Jüngst erhielt Detlef Kämmerer, Vorsitzender des Bergneustädter Stadtsportverbands und zudem stellvertretender Bürgermeister, die besondere Auszeichnung der Stadt. Bürgermeister Matthias Thul nutzte für die Übergabe der Medaille einen Rahmen, der nicht besser zu Kämmerer hätte passen können: Nachdem beim Großen Sportabend in der Burstenhalle bereits alle Sportlerinnen und Sportler geehrt waren, überraschte der Bürgermeister noch mit Medaille und Urkunde.

Seit über 50 Jahren ehrenamtlich aktiv

Detlef Kämmerer, stadtbekannter Motor für das Ehrenamt, erntete viel Applaus von den Sportlerinnen und Sportlern, aber auch den Zuschauern auf der Tribüne. Er ist seit über 50 Jahren ehrenamtlich in der Stadt im Sport und in politischen Ämtern tätig. Besonders hob der Bürgermeister in seiner Ansprache Kämmerers bereits 25-jährige Tätigkeit als Vorsitzender des Stadtsportverbandes hervor. Beim TUS Othetal ist er ebenfalls schon langjährig 1. Vorsitzender und übt noch weitere Funktionen aus. Als Ratsherr und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD Bergneustadt setze sich Kämmerer unter anderem für die Unterstützung der Bergneustädter Vereine ein, lobte Thul.

Beruflicher Werdegang bei der Sparkasse

Beruflich arbeitete der neue Medaillenbesitzer 45 Jahre lang bei der Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt und engagierte sich dort auch im Personal- sowie dem Verwaltungsrat. 2017 ging er in den Vorruhestand.

Hohe Auszeichnung der Stadt

Die Graf-Eberhard-Medaille ist eine hohe Auszeichnung der Stadt Bergneustadt – sie wird für herausragendes Engagement und großen ehrenamtlichen Einsatz für die Stadt im Bereich Sport, der Kultur oder der Heimatpflege vergeben. (rjo)