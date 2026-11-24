Digitale Infoveranstaltung am 20. Januar

Die Ortsgruppe Bergneustadt der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) lädt Interessierte zu einer digitalen Informationsveranstaltung ein. Am 20. Januar um 18 Uhr werden dort alle Fragen rund um das Projekt „Seepferdchen für alle“ beantwortet. Die Veranstaltung findet online statt, Interessierte können also unabhängig von ihrem Wohnort teilnehmen. Die Anmeldung erfolgt über die Veranstaltungsseite der DLRG im Internet. Die Ortsgruppe freut sich auf zahlreiche Interessierte.

Ziel des Projekts: mehr Ausbilder, mehr schwimmende Kinder

Wasser übt auf fast alle Kinder eine magische Anziehungskraft aus. Umso wichtiger ist es, dass sie früh die Grundfertigkeiten des Schwimmens erlernen. Genau hier setzt das Projekt an. Die Ortsgruppe nimmt im Jahr 2027 erneut teil, nachdem bereits 2022 eine Kooperation mit einer Kindertagesstätte in Bergneustadt gelungen war. Ziel ist es, die Zahl der Ausbilderinnen und Ausbilder zu erhöhen, damit mehr Kinder an das Wasser gewöhnt werden und schwimmen lernen.

Immer mehr Kinder können nicht schwimmen

Hintergrund ist eine Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2022, nach der 20 Prozent der Sechs- bis Zehnjährigen nicht schwimmen können. 2017 waren es noch zehn Prozent.

Kostenlose Fortbildung für Erzieher und Lehrkräfte

Angesprochen sind vor allem Erzieherinnen und Erzieher, Tagesmütter und Tagesväter, Grundschullehrkräfte sowie Lehrkräfte der fünften und sechsten Klassen. Wer die Fortbildung erfolgreich abschließt, erhält die Berechtigung, das Seepferdchen-Abzeichen selbst abzunehmen. Die Teilnahme ist kostenfrei, möglich macht dies die Zusammenarbeit der DLRG mit ihrem Partner Nivea.

Der Weg zur Ausbildung

Der Weg zur Ausbildung beginnt mit einem Kurs bei der DLRG Ortsgruppe Bergneustadt. Dort frischen die Teilnehmenden ihre Rettungsschwimmqualifikation auf und erwerben das Rettungsschwimmabzeichen Silber. Denn die Rettungsfähigkeit der Begleitperson ist die Grundvoraussetzung für den Schutz der Kinder und gibt die nötige Ruhe, um sie entspannt an das Wasser heranzuführen. Danach folgen zwei überregionale Lehrgänge: die „Gemeinsame Assistentenausbildung“ und der Aufbaulehrgang zum „Ausbildungsassistent Schwimmen“. Letzterer ist zugleich vom Deutschen Olympischen Sportbund als Vorstufenqualifikation auf dem Weg zum Trainer anerkannt.

Kontakt für Rückfragen

Für Rückfragen steht der Vorsitzende der Ortsgruppe zur Verfügung. (ar)