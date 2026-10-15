Voll gesperrt werden musste die Autobahn 4 in Fahrtrichtung Köln zwischen der Anschlussstelle Engelskirchen und dem Rasthof Aggertal. Dort hatte es gegen 13.15 Uhr einen Unfall mit insgesamt drei Fahrzeugen gegeben. Insgesamt vier Menschen wurden vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Löschzug Engelskirchen sicherte den Brandschutz

Laut Autobahnpolizei war ein schwarzer Mazda mit Anhänger in Richtung Köln unterwegs, als das Gespann aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet. Der Mazda krachte zuerst auf einen Pritschenwagen der Straßenunterhaltung, an dem ebenfalls ein Anhänger befestigt war und der auf dem Seitenstreifen stand, und schließlich auf der gegenüberliegenden Seite in die Leitplanke. Zuletzt fuhr auch noch ein BMW in die Trümmer.

Neben vier Rettungswagen rückte auch der Löschzug Engelskirchen auf die Autobahn aus. Einsatzleiter Marc Schwamborn ließ den Brandschutz sicherstellen, außerdem halfen die 14 Einsatzkräfte bei den Aufräumarbeiten.

Die Autobahn war für mehrere Stunden voll gesperrt. Es bildete sich Rückstau bis zur Auffahrt Gummersbach. Auch die Ausweichroute durch Engelskirchen Richtung Overath war völlig überlastet. Am Spätnachmittag konnte die Sperrung aufgehoben werden.