Abo

Hinweise erbetenPolizei Oberberg sucht nach vermisster 15-Jährigen aus Engelskirchen

Die 15-Jährige aus Engelskirchen wird seit dem 11. September dieses Jahres vermisst.

Von
Porträt einer jungen Frau

Dieses Foto von der Vermissten hat die Polizei veröffentlicht.

Copyright: Polizei

Die Polizei Oberberg sucht nach einer 15-jährigen Jugendlichen aus Engelskirchen, seit Freitag bittet sie dabei die Öffentlichkeit um Mithilfe. Die junge Frau ist seit dem 11. September dieses Jahres nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Die Polizei hat bislang keine konkreten Angaben zu möglichen Aufenthaltsorten und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Porträt einer jungen Frau

Die junge Frau soll sich in der Vergangenheit in Köln, vor allem im Bereich des Doms und im Stadtteil Mühlheim, aufgehalten haben.

Copyright: Polizei

In der Vergangenheit hat sich die Vermisste laut Polizei in den Niederlanden, in Düren und Köln, hier vor allem hier in der Nähe des Doms sowie im Stadtteil Mülheim, aufgehalten. Außerdem soll sie geäußert haben, nach Frankreich und Italien reisen zu wollen.

Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten seit dem 11. September erreichen die Polizei Oberberg unter Telefon (0 22 61)81 99-0 oder per E-Mail an poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de.