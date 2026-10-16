Die Polizei Oberberg sucht nach einer 15-jährigen Jugendlichen aus Engelskirchen, seit Freitag bittet sie dabei die Öffentlichkeit um Mithilfe. Die junge Frau ist seit dem 11. September dieses Jahres nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Die Polizei hat bislang keine konkreten Angaben zu möglichen Aufenthaltsorten und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die junge Frau soll sich in der Vergangenheit in Köln, vor allem im Bereich des Doms und im Stadtteil Mühlheim, aufgehalten haben. Copyright: Polizei

In der Vergangenheit hat sich die Vermisste laut Polizei in den Niederlanden, in Düren und Köln, hier vor allem hier in der Nähe des Doms sowie im Stadtteil Mülheim, aufgehalten. Außerdem soll sie geäußert haben, nach Frankreich und Italien reisen zu wollen.

Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten seit dem 11. September erreichen die Polizei Oberberg unter Telefon (0 22 61)81 99-0 oder per E-Mail an poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de.