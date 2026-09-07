Die Schützen des Gemeinnützigen Vereins Dörrenberg – Stiefelhagen – Buschhausen“, kurz: „Dö-Stie-Bu“, haben am vergangenen Wochenende ihr traditionelles Dorf- und Schützenfest gefeiert. Zur Krönungszeremonie am Sonntagnachmittag hatten sich auf dem Festplatz vor dem Dorfhaus in der Engelskirchener Ortschaft Buschhausen zahlreiche Gäste und Mitglieder des Vereins versammelt.

So präsentierte Hans Stöcker, Vorsitzender des Vereins, dem Publikum und den befreundeten Vereinen zunächst die scheidenden und anschließend die neuen Majestäten. Die Krönung hatte der zweite Vorsitzende, Peter Korff, vorgenommen, er überreichte die Insignien an die neuen Majestäten. Der neue König von Dö-Stie-Bu heißt Sven Marschalleck, er kommt aus Dörrenberg. Mit dem 185. Schuss hatte er den Vogel auf der Außen-Schießanlage erlegt. An seiner Seite freute sich Ehefrau und Königin Evelyn Marschalleck. Der neue König konnte sich gegen 18 weitere Anwärter auf den Titel am Ende eines spannenden Schießens durchsetzen.

Auch Engelskirchens Bürgermeister Lukas Miebach gratulierte

Der neue Kinderkönig von Dö-Stie-Bu ist Götz Rieckmann. Dieser hatte mit dem 211. Schuss den entscheidenden Treffer gelandet – vier weitere Kinderschützen versuchten das auch. Die neue Bergziegenkönigin des Vereins, die auf eine hölzerne Silhouette einer Ziege hielt, heißt Sigrid Olbrisch. Sie konnte sich gegen weitere zwölf Anwärterinnen auf diesen klangvollen Titel durchsetzen, ihr 146. Schuss war der entscheidende.

Nach der Krönung gab es Unterhaltung vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr aus Bergneustadt. Auch weitere befreundete Vereine wohnten der Krönung bei, etwa die Schützen aus Ründeroth, die Schimmelhäuer aus Kaltenbach-Bellingroth und der MGV Ösinghausen. Auch Engelkirchens Bürgermeister Lukas Miebach beglückwünschte die Majestäten und dankte für ihr Engagement um das Schützenwesen.

Das Dorf- und Schützenfest bot den Gästen am Wochenende ein vielseitiges Programm: Dem Bergziegenschießen der Vereinsdamen am Samstag folgte ein Dorfabend mit gemütlichem Beisammensein. Auch das Königsvogelschießen beobachteten viele Schaulustige am Sonntagmorgen auf dem Gelände am Dorfhaus. Ein Frühschoppen folgte und der Nachmittag bot den Besuchern eine üppige Kaffeetafel.

Für die Kids gab es Spiele und Unterhaltung sowie ein spannendes Kindervogelschießen, an denen die Schulkinder der drei Ortschaften teilnahmen. Die Schützen und Gäste das Dorf- und Schützenfestes in Buschhausen feierten schließlich nach der Krönungszeremonie bis in die Abendstunden des Sonntags.