Ergebnis der Kommunalwahl Jochen Hagt bleibt weiterhin Landrat

Oberberg – Landrat Jochen Hagt (CDU) bleibt auch in den kommenden fünf Jahren Chef im Gummersbacher Kreishaus. Als sich mehr als deutlich abzeichnete, dass er gegen seine Herausforderin Tülay Durdu (SPD) gewinnen würde, betrat Hagt in Begleitung von Ehefrau Angelika am Sonntag um Punkt 19.30 Uhr die Wahlparty im Kreishausfoyer. Die war wegen der Corona-Pandemie auf angemeldete Vertreter der Parteien beschränkt. Applaus brandete auf, ein paar wenige Minuten lang ließ er sich feiern, forderte seine Unterstützer dann aber per Handgeste zur Zurückhaltung auf. Dabei war bereits zu diesem Zeitpunkt ein Großteil der Stimmbezirke ausgezählt, und Hagt lag mit annähernd zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen vorn.

Durdu lag von Beginn an hinter dem Amtsinhaber

Zum Schluss brachte es Hagt auf 63.5 Prozent. Rund 72 066 der 116 504 Wähler gaben ihre Stimme dem CDU-Kandidaten, der von der FDP unterstützt wird. Nur 36,5 Prozent entfielen auf SPD-Frau Durdu, die auch für Grüne und Linke ins Rennen gegangen war. Bei der herrschte bereits gegen 18.30 Uhr Ernüchterung – und hinter den Atemschutzmasken ihrer Genossen lange Mienen. Denn von Beginn an lag sie hinter dem Amtsinhaber zurück. Auf den Bildschirmen im Foyer zeigten die Balkendiagramme ausnahmslos CDU-Mehrheiten. Zum Schluss konnte Durdu in keinem Wahlbezirk gewinnen.

Durdu gehörte zu den ersten, die dem bisherigen und künftigen Landrat gratulierten. Oberberg sei offenbar noch nicht für eine Veränderung bereit gewesen, erklärte sie die Niederlage. Und: „Vielleicht waren die Oberberger auch noch nicht so weit, eine Deutsche mit Migrationshintergrund zu akzeptieren.“

Hagt sieht das Ergebnis als Vertrauensbeweis

Wenngleich es mit dem Landratsamt nicht geklappt hat, geht Durdu davon aus, dass ihrer „politischen Zukunft noch gute Zeiten bevorstehen“. Informationen dieser Zeitung, dass sie sich nach dem Landratswahlkampf in Oberberg bei der nächsten Landtagswahl um ein Mandat bewerben will, kommentierte sie nur ausweichend: Sie stehe für weitere Aufgaben bereit.

Hagt war froh über „ein sehr gutes Ergebnis“: „Das ist ein Vertrauensbeweis, für den ich mich bei den Wählern bedanke.“ Am Montag werde er erst mal gemütlich frühstücken – „und dann geht’s weiter mit den bereits verfolgten und neuen Themen“.

Oberbergs CDU-Chef Dr. Carsten Brodesser und Reinhold Müller (FDP) sehen das Votum als ein Beleg für Hagts hervorragende Arbeit. Der SPD-Vorsitzende Thorsten Konzelmann nannte das Ergebnis „schade“: „Tülay Durdu hat im Wahlkampf einen tollen Job gemacht.“