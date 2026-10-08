Ein unbekannter Mann hat am Dienstag (6. Oktober) in Reichshof ein 11-jähriges Kind in einem Linienbus belästigt. Das berichtet die Polizei.

Das Mädchen war gegen 14.10 Uhr in einem Bus der Linie 303 von Reichshof-Brüchermühle in Richtung Eckenhagen unterwegs. Kurz vor der Haltestelle Eckenhagen zückte der Unbekannte, der in unmittelbarer Nähe des Mädchens saß, sein Handy, und zeigte ein Foto eines entblößten Geschlechtsteils.

Das Kind beschrieb den Täter als älteren Mann mit kleiner und untersetzter Statur. Er trug einen grauen Pullover und eine graue Hose und hatte eine Glatze beziehungsweise wenige Haare. Hinweise an die Polizei unter Tel. (02261) 8199-0.